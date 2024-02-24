Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган

Новый номер журнала Vanity Fair вышел с обложкой, для которой снялись все значимые голливудские актёры прошлого года. В объективе Гордона фон Штайнера
встретились Натали Портман
, Брэдли Купер
, Педро Паскаль
, Колман Доминго
, Джоди Комер
, Лили Гладстон
, Грета Ли
, Чарльз Мелтон
, Да'Вайн Джой Рэндольф
, Дженна Ортега
и Барри Кеоган
.
фото: Обложка Vanity Fair
В честь «Оскара» журнал традиционно выпускает номер, в котором снимаются номинанты кинопремии и яркие представители индустрии. А после торжественной церемонии Vanity Fair устраивает вечеринку.
фото: Брэдли Купер, Натали Портман, Педро Паскаль и Колман Доминго
фото: Да'Вайн Джой Рэндольф и Дженна Ортега фото: Барри Кеоган и Чарльз Мелтон
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