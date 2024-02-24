Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган

24 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2024
Новый номер журнала Vanity Fair вышел с обложкой, для которой снялись все значимые голливудские актёры прошлого года. В объективе Гордона фон Штайнера встретились Натали Портман, Брэдли Купер, Педро Паскаль, Колман Доминго, Джоди Комер, Лили Гладстон, Грета Ли, Чарльз Мелтон, Да'Вайн Джой Рэндольф, Дженна Ортега и Барри Кеоган.

Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган
фото: Обложка Vanity Fair

В честь «Оскара» журнал традиционно выпускает номер, в котором снимаются номинанты кинопремии и яркие представители индустрии. А после торжественной церемонии Vanity Fair устраивает вечеринку.

Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган
фото: Брэдли Купер, Натали Портман, Педро Паскаль и Колман Доминго

Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган
фото: Да'Вайн Джой Рэндольф и Дженна Ортега

Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган
фото: Барри Кеоган и Чарльз Мелтон
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
стиль
персоны
Лили ГлэдстоунКолман ДомингоБарри КеоганДжоди КомерБрэдли КуперГрета ЛиЧарльз МелтонДженна ОртегаПедро ПаскальНатали ПортманДа'Вин Джой Рендолф

фотографии >>
Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган фотографии
Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган фотографии
Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган фотографии
Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Алфимова
22 февраля ушла из жизни актриса Людмила Алфимова.
Мишлин Прель
21 февраля ушла из жизни актриса Мишлин Прель.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Владимир Гориславец
Юрий Гусев
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Энсон Маунт
Лори Фортье
Элен де Фужероль
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram