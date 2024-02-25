СМИ: У Агаты Муцениеце был тайный роман с Никитой Кологривым

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«Братство»: Слушай, а откуда всё это? Духи войны

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«Это вредители, которые крадут твоё время и силы»: Рената Литвинова о работе с бездарностями

Актриса и режиссёр объяснила, почему больше не снимается у посредственных режиссёров