СМИ: У Агаты Муцениеце был тайный роман с Никитой Кологривым

После выхода сериала «Слово пацана» актёры проекта оказались под пристальным вниманием поклонников и журналистов, а их личная жизнь стала объектом всеобщего обсуждения. Как сообщает издание «Комсомольская правда», у Никиты Кологривого был непродолжительный роман с Агатой Муцениеце: актёры познакомились на съёмках сериала «В клетке», а спустя год, во время работы над семейной картиной «Я – медведь» между ними «проскочила отнюдь не рабочая искра».
фото: Агата Муцениеце и Никита Кологривый
«Их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — рассказал знакомый Муцениеце изданию. На момент знакомства с Агатой Кологривый был женат на Александрине Питиримовой. Супруги растили двухлетнюю дочь. Именно это в итоге и заставило Муцениеце оборвать отношения с ним — по словам инсайдера, Агата не захотела «ничего серьёзного с женатым артистом»: «Никита потерял голову от Агаты. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался», — рассказал знакомый актрисы.
фото: Никита Кологривый с дочерью
«СтарХит» поговорил с женой Никиты, чтобы узнать её мнение на этот счёт: «Честно говоря, ничего не хочется комментировать, так как в этом просто нет смысла. Только чья-то фантазия. Ни Агата, как и никто другой не были причиной нашего расставания. Видимо, поклонники Агаты, или, как пишут, ее друзья, хотели бы, чтобы так было, но, увы, они не точны в датах, информации. И уж точно не точны в фактах. Сейчас мы с Никитой в отличных отношениях, не в разводе, а остальное — личное, дальше будет видно. Людям, кто этот бред сказал и написал, большой привет. Меня эта информация очень улыбает», — поделилась Александрина.
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