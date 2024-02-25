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Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан»

25 февраля
2024 год

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25 февраля 2024
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили совместный бизнес: они открыли бренд под названием «Эу, пацан», который будет выпускать снэки и напитки. Их партнёрами стала команда, которая за полтора года помогла выстроить успешный бизнес самому популярному блогеру русскоязычного YouTube Владу Бумаге.

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан»

«Мне важно, чтобы мною гордилась семья. Моя главная цель – развитие меня как актёра. Участие в бизнес-проектах, как этот, дают мне финансовую подушку, отсутствие стресса и скоропалительных решений при выборе ролей», – рассказал «Комсомольской правде» Рузиль Минекаев.
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Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан» фотографии
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан» фотографии
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан» фотографии
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан» фотографии
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