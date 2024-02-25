Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан»

Рузиль Минекаев
и Леон Кемстач
запустили совместный бизнес: они открыли бренд под названием «Эу, пацан», который будет выпускать снэки и напитки. Их партнёрами стала команда, которая за полтора года помогла выстроить успешный бизнес самому популярному блогеру русскоязычного YouTube Владу Бумаге
.
«Мне важно, чтобы мною гордилась семья. Моя главная цель – развитие меня как актёра. Участие в бизнес-проектах, как этот, дают мне финансовую подушку, отсутствие стресса и скоропалительных решений при выборе ролей»
, – рассказал
«Комсомольской правде» Рузиль Минекаев.
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