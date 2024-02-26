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«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи

26 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2024
На днях Агата Муцениеце заявила, что её бывший супруг Павел Прилучный запрещает их общим детям забирать домой подарки и одежду, которые он для них покупает. В ответ Зепюр Брутян, нынешняя жена Прилучного, опубликовала в социальных сетях видео, на котором Тимофей сказал, что берёт ноутбук с собой, а Мия объяснила, что колонка не работала дома у её мамы из-за отсутствия интернета.

«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи
фото: Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян с детьми

«Мне даже неловко детям задавать такие вопросы, чтоб вы понимали. Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль. Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале, и покинуть мою страницу», – подписала видео Брутян. Актриса добавила, что они с Павлом обычно не реагируют на подобные выпады в их сторону, потому что «знают всё про себя сами» и «видят счастливых детей»: «Хуже всего, когда дети стали разменной монетой. Почему нельзя просто радоваться и позволять детям жить счастливое детство? И, наоборот, стараться оградить их от сплетен», — посетовала Зепюр.

«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи
фото: Агата Муцениеце с детьми

Агата не осталась в стороне и прокомментировала публикацию Зепюр. Она предположила, что подарки детям были переданы только для создания контента в социальных сетях: «Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», – написала Муцениеце.
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«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи фотографии
«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи фотографии
«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи фотографии
«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи фотографии
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