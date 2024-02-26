Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд

26 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2024
Аня Тейлор-Джой решила попробовать себя в бизнесе. 27-летняя актриса запускает свой лайфстайл бренд под незатейливым названием «Аня»: она планирует продавать товары из самых разных категорий – от косметичек и чехлов для телефона до чулок и подтяжек. Об этом сообщает Daily Mail.

Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд

Интересно, что в заявке о регистрации товарного знака указана также категория игр. Вполне возможно, что вскоре фанаты Бет Хармон, героини Ани из сериала «Ход королевы», смогут купить брендированный набор шахмат.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аня Тейлор-Джой сыграла во второй «Дюне» одну из ключевых ролей
Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей сыграли свадьбу
Поиск по меткам
бизнесреклама
персоны
Аня Тейлор-Джой
фильмы
Ход королевы

фотографии >>
Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд фотографии
Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд фотографии
Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд фотографии
Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Валентин Сошников
24 февраля ушёл из жизни режиссёр Валентин Сошников.
Владимир Гуляев
24 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Гуляев.

День рождения >>

Оксана Базилевич
Евгений Жариков
Нина Зорская
Илья Ильин
Сергей Кореньков
Мария Мясникова
Михаил Нароков
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Роберт Алда
Марк Дакаскос
Мирослава
Барбара Найвен
Тереза Палмер
Паоло Феррари
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram