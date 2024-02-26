Аня Тейлор-Джой запускает свой лайфстайл бренд

Аня Тейлор-Джой
решила попробовать себя в бизнесе. 27-летняя актриса запускает свой лайфстайл бренд под незатейливым названием «Аня»: она планирует продавать товары из самых разных категорий – от косметичек и чехлов для телефона до чулок и подтяжек. Об этом сообщает
Daily Mail.
Интересно, что в заявке о регистрации товарного знака указана также категория игр. Вполне возможно, что вскоре фанаты Бет Хармон, героини Ани из сериала «Ход королевы»
, смогут купить брендированный набор шахмат.
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