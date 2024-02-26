Эми Шумер рассказала, что у неё диагностирован синдром Кушинга

Эми Шумер
, известная по фильмам «Девушка без комплексов»
и «Красотка на всю голову»
, рассказала журналистке Джессике Йеллин
о том, что у неё диагностировано редкое эндокринное заболевание. Синдром Кушинга, выявленный у актрисы, спровоцировал отёки и повышение массы тела, из-за чего подписчики стали критиковать её внешность.
«Я связалась с Эми после того, как на неё накинулись хейтеры. Она рассказала, что у неё экзогенный синдром Кушинга, вызванный инъекциями стероидов в больших дозах»
, — рассказала журналистка. После постановки диагноза актриса стала чувствовать себя «заново рождённой». Эми добавила, что существует несколько типов болезни, некоторые из которых требуют операции на мозге или удаления надпочечников, а также могут привести к летальному исходу.
«Пока я снималась в сериале «Жизнь и Бет» для Hulu, я по четыре часа находилась в аппаратах МРТ, у меня сводило вены от количества взятой крови, и я думала, что, возможно, не увижу, как растёт мой сын. Так что узнать, что у меня тот вид болезни Кушинга, который просто пройдёт сам собой, и я здорова, было самой прекрасной новостью, которую только можно себе представить. Это была сумасшедшая пара недель для меня и моей семьи
», — рассказала Шумер.
Она добавила, что публично поделилась своей историей ради женщин, страдающих из-за лишнего веса: «Стыд и критика наших постоянно меняющихся тел — это то, с чем я сталкивалась и чему была свидетелем в течение долгого времени. Я очень хочу, чтобы женщины любили себя и были неумолимы в борьбе за свое здоровье в системе, которая обычно им не верит»
, — сказала актриса.
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