Эми Шумер рассказала, что у неё диагностирован синдром Кушинга

анонс

Он будет называться «Аня»

«Вы пять лет смотрите этот моноспектакль»: Зепюр Брутян обвинила Агату Муцениеце во лжи

Товары для «своих»

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач запустили бренд снэков «Эу, пацан»

25 февраля

СМИ: У Агаты Муцениеце был тайный роман с Никитой Кологривым

По слухам, из-за этого актёр ушёл от жены