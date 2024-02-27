Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Спартак»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет

27 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2024

Несколько месяцев назад Мария Кожевникова стала мамой в четвёртый раз. За беременность актриса набрала 30 килограмм, от которых пыталась избавиться, но не смогла. Оказалось, у неё развился преддиабет – нарушение углеводного обмена, при котором повышается уровень сахара в крови. Об этом Мария рассказала в социальных сетях.

«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет

«В общем, у меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! Ещё я сдавала генетический тест, где диабет у меня находится в маловероятной зоне риска. Надеюсь, эта бомба не взорвётся и я всё успею «разрулить», – написала Мария. Она верит, что сможет победить болезнь, а пока будет ходить с аппаратом, который контролирует уровень сахара.

«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет

Кожевникова добавила, что людей с лишним весом нельзя осуждать: «Лишний вес – вопрос не красоты, а здоровья! Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: «Хозяин! Обратите внимание!» И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать или нелестно говорить о полных людях!»
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов
«К нам приходит не мальчик или девочка, а душа»: Мария Кожевникова родила четвёртого сына
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Мария Кожевникова

фотографии >>
«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет фотографии
«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет фотографии
«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет фотографии
«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Валентин Сошников
24 февраля ушёл из жизни режиссёр Валентин Сошников.
Владимир Гуляев
24 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Гуляев.

День рождения >>

Константин Барташевич
Александр Борисов (II)
Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Валентина Ищенко
Юрий Кузнецов-Таёжный
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Евгений Урбанский
Джоан Беннетт
Адам Болдуин
Даниэль Ольбрыхский
Джон Пайпер-Фергюсон
Альба Рорвахер
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?