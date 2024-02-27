«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет

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У Алёны Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна родился внук

26 февраля

Эми Шумер рассказала, что у неё диагностирован синдром Кушинга

Подписчики стали критиковать актрису за то, что она стала «слишком пухлой»