«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет

Несколько месяцев назад Мария Кожевникова стала мамой в четвёртый раз
. За беременность актриса набрала 30 килограмм, от которых пыталась избавиться, но не смогла. Оказалось, у неё развился преддиабет – нарушение углеводного обмена, при котором повышается уровень сахара в крови. Об этом Мария рассказала в социальных сетях.
«В общем, у меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! Ещё я сдавала генетический тест, где диабет у меня находится в маловероятной зоне риска. Надеюсь, эта бомба не взорвётся и я всё успею «разрулить»
, – написала Мария. Она верит, что сможет победить болезнь, а пока будет ходить с аппаратом, который контролирует уровень сахара.
Кожевникова добавила, что людей с лишним весом нельзя осуждать: «Лишний вес – вопрос не красоты, а здоровья! Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: «Хозяин! Обратите внимание!» И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать или нелестно говорить о полных людях!»
обсуждение >>