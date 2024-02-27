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SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип

27 февраля
2024 год

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27 февраля 2024

На выходных в Лос-Анджелесе прошла 30-я ежегодная церемония вручения премии SAG Awards, которая присуждается Гильдией киноактёров США за кинофильмы и телесериалы. Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии, именно поэтому уже сейчас можно судить о фаворитах грядущей премии «Оскар», которая пройдет 10 марта в Голливуде. Мероприятие посетили Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон, Эмма Стоун, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Марго Робби, Педро Паскаль и многие другие.

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Энн Хэтэуэй

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Дженнифер Энистон

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Эмма Стоун

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Мэрил Стрип

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Марго Робби

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Бри Ларсон

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Педро Паскаль

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Пенелопа Крус

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Киллиан Мёрфи

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Джессика Честейн

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Кэри Маллиган

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Элизабет Дебики

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Лили Глэдстоун

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Риз Уизерспун

SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип
фото: Селена Гомез
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SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип фотографии
SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип фотографии
SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип фотографии
SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип фотографии
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