SAG Awards-2024: Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон и Мэрил Стрип

Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие»
Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте
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На выходных в Лос-Анджелесе прошла 30-я ежегодная церемония вручения премии SAG Awards, которая присуждается Гильдией киноактёров США за кинофильмы и телесериалы. Члены гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии, именно поэтому уже сейчас можно судить о фаворитах грядущей премии «Оскар», которая пройдет 10 марта в Голливуде. Мероприятие посетили Энн Хэтэуэй, Дженнифер Энистон, Эмма Стоун, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Марго Робби, Педро Паскаль и многие другие.
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