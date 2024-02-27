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Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант

27 февраля
2024 год

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27 февраля 2024
Сразу после вручения премии SAG Awards фавориты сезона отправились забирать награды от Гильдии продюсеров. Марго Робби наконец-то разрешили надеть что-то не розовое, а Кеннет Брана попрощался с усами Пуаро. А в остальном всё как обычно в этом году: Киллиан Мёрфи, Америка Феррера, Брэдли Купер, Бри Ларсон, Мелисса Маккарти, Эмма Стоун, Сара Мишель Геллар и другие.

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Эмили Блант

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Марго Робби

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Сандра О

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Роберт Дауни-младший

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Бри Ларсон

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Сара Мишель Геллар

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Брэдли Купер

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Эмма Стоун

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Али Вонг

Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант
фото: Лили Глэдстоун
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фотографии >>
Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант фотографии
Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант фотографии
Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант фотографии
Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант фотографии
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