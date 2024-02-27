Премия гильдии продюсеров: Сара Мишель Геллар, Эмма Стоун и Эмили Блант

что почитать?

Новости кино Телевизионную премьеру фильма «Алексей Балабанов. Послесловие…» приурочили к 65-летию со дня рождения режиссера Картину сегодня в полночь покажет Первый канал

Спутник телезрителя «Круэлла»: Де Виль не носит Прада 24 февраля, 21:00, СТС

Рецензии на фильмы «Балабанов. Колокольня. Реквием»: Сквозь тусклое стекло Пронзительное воспоминание Любови Аркус о друге-режиссере, которого мы не знали

Интервью Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие» Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте

Спутник телезрителя «Кентавр»: Таксист на драйве 25 февраля, 21:05, viju TV1000 русское

Спутник телезрителя «Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее В ночь с 26 на 27 февраля, 01:10, СТС

Новости кино Ева Лонгория станет свидетелем «Убийств в одном здании» Актриса присоединилась к команде четвертого сезона комедийного детектива