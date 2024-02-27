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«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах

27 февраля
2024 год

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27 февраля 2024

Тигран Кеосаян стал гостем очередного выпуска шоу Вячеслава Манучарова, которое из светских посиделок превратилось в патриотический дискуссионный клуб, сохранив легкомысленное название «Эмпатия Манучи». В интервью Манучарову Кеосаян признался, что отъезд и молчание иноагентов его ни в коем случае не удовлетворяют. Режиссёр выступает за категоричные методы борьбы с инакомыслием.

«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах


«Я успокоюсь тогда, когда начнёт действовать закон о конфискации имущества. Когда, может быть, начнут лишать гражданства… А то мы так боимся советского наследия: конфискацию проходили, лишение гражданства… Не дай Бог ещё и идеологию вернёте. Вернём! Вернём! Без идеологии не бывает империи!»

Манучаров напомнил Кеосаяну, что Конституция РФ запрещает идеологию (а ещё она запрещает цензуру) и не предусматривает оснований для лишения гражданства. «Ну мы же недавно внесли поправки… Раньше и конфисковать нельзя было», — парировал Кеосаян.

Также режиссёр предложил модель экспресс-образования творческой интеллигенции: угрозами и обманом загонять артистов на прифронтовые территории. Давить на них через работодателей (даже если это частный капитал, который, как известно, разжирел на госзаказах), вынуждая их под страхом потери заработка “съездить на Донбасс”.

«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах

«Думаю, что увеличится количество людей, которые съездят. А съездив туда, более чем уверен, получится как у Поли Агуреевой, Жени Миронова, покойного Пускепалиса — когда они своими глазами всё увидят. Потому что артисты сенсорные люди. Поэтому я бы, сначала напугав, вывез бы их туда, а дальше мы бы посмотрели».

При этом покаянные поездки участников "голой вечеринки", инициированные таким же точно страхом потери статуса и работы, Кеосаян считает враньём и лицемерием. «Они делают то, что им сказали. До того, как делать репрессии, надо постараться всем представителям культуры сказать: ребята, если вы ещё не поняли, что происходит в мире и в стране, и сидите всё ещё здесь и не сваливаете, тогда давайте придерживаться правил, чтобы вам плохо не стало. Я за вас».
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Полина АгурееваТигран КеосаянВячеслав МанучаровЕвгений МироновСергей Пускепалис

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«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах фотографии
«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах фотографии
«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах фотографии
«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах фотографии
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