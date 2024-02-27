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«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак

27 февраля
2024 год

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27 февраля 2024

12 февраля журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев и бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получили по 7 лет в колонии строгого режима по делу о вымогательстве у главы Ростеха. В деле с самого начала была замешана Собчак — обвиняемые утверждали, что работали на неё и действовали по её указке. Если очень коротко: в телеграм-канале “Тушите свет” появилась информация о передвижениях главы Ростеха. На просьбу удалить пост занимавшийся рекламой Суханов выставил условия: миллион рублей за удаление поста и ещё 10 миллионов за годовой блок на негатив. Суханова задержали при передаче денег, а через пару дней задержали Романовского и Бигаева.

«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак

Услышав об аресте Суханова, Собчак срочно покинула Россию, но вернулась, когда узнала, что проходит по делу только как свидетель. После оглашения судебного приговора в медиа-пространстве снова поднялась дискуссия о том, что ей который год чудесным образом удаётся выходить сухой из воды.

«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак

Режиссёр Тигран Кеосаян считает, что это ненадолго и конец Собчак будет печален.
«Количество выползаний из разных ситуаций у этого существа превысило все санитарно-гигиенические нормы на квадратный сантиметр. Мне кажется, Ксения Анатольевна должна понимать, что конец её очень грустный. Маркером должна послужить история, когда власть вдруг оказалась очень жёсткой по отношению к тем, кто решил во время войны повесить себе на голую задницу изумруд», — заявил Кеосаян в интервью Вячеславу Манучарову. По мнению Кеосаяна, иммунитет Собчак перестанет действовать ещё и потому, что её неприкасаемость уже откровенно «бьёт по авторитету власти».
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«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак фотографии
«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак фотографии
«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак фотографии
«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак фотографии
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