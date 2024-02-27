«Она должна понимать, что её конец будет грустным»: Тигран Кеосаян о Ксении Собчак

Изящный выход: Натали Портман, Дженна Ортега и Барри Кеоган
Журнал Vanity Fair представил обложку «голливудского» номера
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12 февраля журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев и бывший коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получили по 7 лет в колонии строгого режима по делу о вымогательстве у главы Ростеха. В деле с самого начала была замешана Собчак — обвиняемые утверждали, что работали на неё и действовали по её указке. Если очень коротко: в телеграм-канале “Тушите свет” появилась информация о передвижениях главы Ростеха. На просьбу удалить пост занимавшийся рекламой Суханов выставил условия: миллион рублей за удаление поста и ещё 10 миллионов за годовой блок на негатив. Суханова задержали при передаче денег, а через пару дней задержали Романовского и Бигаева.
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