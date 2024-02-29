Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам

«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах
А также об идеологии, империи, Урганте и принудительных поездках в Донецк
Две недели назад СМИ писали о том, что Игоря Петренко разыскивают судебные приставы — актёр задолжал бывшей жене Екатерине Климовой алименты в размере 9 миллионов рублей. В издании «Комсомольская правда» появилась статья, в которой утверждалось, будто положение актёра настолько бедственное, что его новая супруга вынуждена распродавать детские вещи.
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