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Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам

29 февраля
2024 год

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29 февраля 2024

Две недели назад СМИ писали о том, что Игоря Петренко разыскивают судебные приставы — актёр задолжал бывшей жене Екатерине Климовой алименты в размере 9 миллионов рублей. В издании «Комсомольская правда» появилась статья, в которой утверждалось, будто положение актёра настолько бедственное, что его новая супруга вынуждена распродавать детские вещи.

Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам
фото: Игорь Петренко с сыновьями

Петренко, меж тем, нигде не скрывался. В свежем интервью для шоу «Так сказать» актёр назвал статью в КП фантазией, но признал, что долг перед Климовой пока не погашен.
«Статья, которая вышла в «Комсомольской правде», неприличная. Никто им интервью не давал. Нарисовали некую фантазию, домыслы. Неправда, что мы распродаём свои последние вещи, это абсурд и смешно. Зачем такое придумывать и писать? Да, на мне есть долг, он ещё не погашен, я постепенно его закрываю. Что касается детей, мы решаем совместно всё».
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Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам фотографии
Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам фотографии
Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам фотографии
Игорь Петренко прокомментировал новости о 9-миллионном долге по алиментам фотографии
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