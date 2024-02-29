Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

29 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
29 февраля 2024

Игорь Петренко регулярно ездит на Донбасс, при этом актёр там почти не выступает. «Я не с концертами езжу, везём гуманитарку, потом заходим пожать руки, пообщаться, сказать спасибо, провести какое-то время совместное, как-то поддержать, отвлечь. И самому почувствовать эти энергии, понять, в чём ребята находятся», — рассказал актёр в эфире шоу «Так сказать».

«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

Как и Тигран Кеосаян, Петренко считает, что совершенно неважно, насколько искренни побуждения артистов, приезжающих с выступлениями и гуманитарной помощью в зону боевых действий. «Пускай едут, пускай хоть для галочки едут, главное, чтобы ехали. Потому что людям, которые там живут, воюют, в госпиталях находятся, им необходимо переключаться. Получать какую-то другую энергию. Помечтать. Это как лекарство».

Также актёр поделился своим мнением о наказании артистов путём лишения званий и регалий: «Есть профессиональные звания, например, Заслуженный артист. От того, что его отберут, человек не станет менее профессиональным. Это результат его деятельности. Что касается звания “Народный артист”, то имея при таком звании народную ненависть…Надо ли лишать, не надо — не мне судить. Достаточным наказанием является уже то, что у людей отменяются концерты, спектакли, люди перестают покупать билеты, ходить на творческие вечера — это самое сильное наказание для артиста. Находиться не в любви».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я успокоюсь, когда начнут конфисковать имущество и лишать их гражданства»: Тигран Кеосаян об иноагентах
Поиск по меткам
мнение
персоны
Тигран КеосаянИгорь Петренко

фотографии >>
«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий фотографии
«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий фотографии
«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий фотографии
«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Дарья Гончарова
26 февраля ушла из жизни актриса Дарья Гончарова.
Эрнст Романов
25 февраля ушёл из жизни актёр Эрнст Романов.
Павел Поймалов
24 февраля ушёл из жизни актёр Павел Поймалов.
Павел Маркин
4 февраля ушёл из жизни актёр Павел Маркин.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Дмитрий Лавров (III)
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Мария Фомина
Хавьер Бардем
Марк-Пол Госселаар
Роджер Долтри
Джек Дэвенпорт
Клод Жансак
Рон Ховард
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
Красные комнаты
детектив, криминальный фильм, триллер
Канада, 2023
Границы безумия
драма
Испания, 2022
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Он + она
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Лонки — великий обманщик
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Южная Корея, 2023
Любовь до последнего
комедия
Аргентина, Уругвай, 2023
Май декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Первая ведьма: Реинкарнация
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Прошлые жизни
драма, мелодрама
США, Южная Корея, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?