«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

Игорь Петренко
регулярно ездит на Донбасс, при этом актёр там почти не выступает. «Я не с концертами езжу, везём гуманитарку, потом заходим пожать руки, пообщаться, сказать спасибо, провести какое-то время совместное, как-то поддержать, отвлечь. И самому почувствовать эти энергии, понять, в чём ребята находятся»
, — рассказал актёр в эфире шоу «Так сказать»
.
Как
и Тигран Кеосаян
, Петренко считает, что совершенно неважно, насколько искренни побуждения артистов, приезжающих с выступлениями и гуманитарной помощью в зону боевых действий. «Пускай едут, пускай хоть для галочки едут, главное, чтобы ехали. Потому что людям, которые там живут, воюют, в госпиталях находятся, им необходимо переключаться. Получать какую-то другую энергию. Помечтать. Это как лекарство»
.
Также актёр поделился своим мнением о наказании артистов путём лишения званий и регалий: «Есть профессиональные звания, например, Заслуженный артист. От того, что его отберут, человек не станет менее профессиональным. Это результат его деятельности. Что касается звания “Народный артист”, то имея при таком звании народную ненависть…Надо ли лишать, не надо — не мне судить. Достаточным наказанием является уже то, что у людей отменяются концерты, спектакли, люди перестают покупать билеты, ходить на творческие вечера — это самое сильное наказание для артиста. Находиться не в любви»
.
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