Чулпан Хаматова рассказала, как на неё пытался напасть поклонник с ножом

Чулпан Хаматова
дала большое интервью иноагенту Елизавете Осетинской
, в котором вспомнила давний неприятный инцидент с попыткой нападения.
«У меня публичная профессия. И кроме всяких радикально политически настроенных оппонентов есть ещё просто психи, которые когда-то влюбились, посмотрев кино. И им кажется, что нас связывает карма. И нам нужно обязательно сейчас пойти на свидание.
У меня был случай, когда человек с ножом пришёл на детскую площадку. Я там была с двумя детьми, одной был год с чем-то, а другой несколько месяцев. Мы сидели втроём, качались на качелях, и я увидела человека с ножом. Он до этого несколько месяцев приходил в театр, ждал около машины, пытался в эту машину забраться. К счастью, мы были рядом с домом, там был подземный гараж с охранниками, и у меня был их номер телефона. Я позвонила охранникам, попросила срочно прийти и нас спасти. Прибежал охранник, они начали друг с другом прям драться. И по чудесному стечению обстоятельств мимо ехала машина, из которой вышли полицейские в штатском, которые их и разняли. Этого человека с ножом арестовали, но потом выпустили, потому что я не могла на него заявить, он же до меня так и не дошёл. Выяснилось, что у него семья, двое детей, где-то он живёт нормальной жизнью»
.
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