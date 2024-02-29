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Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию

29 февраля
2024 год

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29 февраля 2024

Спустя два года после отъезда из России Чулпан Хаматова дала большое интервью иноагенту Елизавете Осетинской, в котором поделилась своими ощущениями от эмиграции, констатировала отсутствие планов на будущее и ответила на вопрос об условиях для возвращения в Россию.

Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию

О решении уехать Чулпан пока что не пожалела: «К сожалению, я всё больше убеждаюсь, что оно было правильным. Видя то, как существуют мои коллеги в России, я понимаю, что у меня не было варианта встроиться в этот ряд. В силу разных причин. Первая, наверное, это мой темперамент».

Актриса осела в Латвии, нашла работу в театре и сразу же начала учить латышский. Однако никаких планов на будущее она не строит и не размышляет о том, насколько она задержится в Латвии. «Первый раз я уехала из Латвии на 10 дней в Грецию на фем-лабораторию, работать в интернациональной команде. Это было в конце апреля 2022 года. И когда меня спрашивали актрисы: «А ты отсюда поедешь домой, в Латвию?», это всё слышалось так странно, я не могла сопоставить эти два слова. Сейчас, когда я возвращаюсь из поездок в Латвию, я возвращаюсь домой. Но как долго это продлится, я не понимаю. У меня нет никакого желания и внутренних сил распределять своё будущее. Потому что ожог и травма после потери того российского будущего, которое как-то ощущалось хотя бы примерно, не позволяет мне серьёзно строить планы на будущее. Откуда я знаю, может быть завтра правительство Латвии скажет, чтобы все люди с российскими паспортами покинули за один день страну».

Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию

Актриса также призналась, что у неё нет никаких амбиций и сил на то, чтобы попытаться построить карьеру на Западе. «Мне это неинтересно и скучно. Строить карьеру мне ужасно лень. Добиваться. Я делала резюме год. Не могла себя заставить. Вот учить язык — это мне понятно. А что такое продать себя, предложить себя, сколько на это нужно сил… Я не говорю, что я не буду это делать. Я буду это делать несмотря ни на что. Потому что моя избалованность, которая была в России, когда я выбирала роли, всё это кончилось. Теперь роли должны выбирать тебя. Но для этого нужно предпринять какие-то шаги, пересилить отсутствие мотивации и написать какое-нибудь письмо куда-нибудь».

Актриса допускает, что никогда не вернётся в Россию. Необходимыми условиями для возвращения Чулпан назвала свободу слова и отсутствие преследований за выражение личной позиции: «Если я смогу говорить то, что я чувствую, и за это не последует никаких наказаний, у меня будут способы выражения своего недовольства или противостояния, из-за которых я не попаду в тюрьму, меня не убьют, не отравят и мои дети не пострадают. Но всё это — производные от какого-то фундамента, который должен быть изначально. А это видимо, может случится, когда страна изменит свой политический курс. А я пока не очень вижу это. Пока я вижу, что людям удобнее верить в то, что есть умный начальник, который знает и понимает больше них, и всё за них решит».
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Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию фотографии
Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию фотографии
Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию фотографии
Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию фотографии
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