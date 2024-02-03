«Сложно говорить «нет», приходится выкручиваться»: Кирилл Кяро о причинах отказа от ролей

По случаю выхода в прокат
детективного триллера «Правда»
исполнивший роль следователя Кирилл Кяро
дал интервью «Радио 7»
, в котором признался, что часто отказывается от ролей, потому что не хочет играть глупых простоватых персонажей.
«Отказываюсь, если не понравился сценарий или герой кажется глупым. Сложно говорить «нет», приходится выкручиваться. Конечно, есть страх того, что больше не позовут. Бывает так, что герой простоват. Ты что-то придумываешь, разговариваешь с режиссёром и меняешь своё решение. У меня два раза за всю карьеру эпизодическая роль переросла в главную»
.
Также актёр заявил, что никогда не будет пробовать себя в режиссуре. «Есть много хороших примеров, когда актёр стал режиссёром. А некоторые ещё и играют в своих фильмах. Это очень сложно. Мне говорили, что я должен снимать своё кино. Не верю в это. Если бы чувствовал в себе режиссёрскую жилку — уже много фильмов бы снял. Мои педагоги говорили так: идите в профессию актёра, только если ничем другим заниматься не можете. Думаю, то же касается режиссуры. Я точно больше актёр, чем режиссёр»
.
«Правда» в прокате с 1 февраля 2024 года.
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