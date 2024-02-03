Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины

Только мы порадовались тому, что Милош Бикович присоединился
к команде третьего сезона сериала «Белый лотос», как актёр стал жертвой политической цензуры и лишился этой роли. Об этом Милош сам сообщил в соцсетях:
«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства.
Я был бы рад сниматься в Белом Лотосе — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако моё участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы»
.
Если верить источникам издания Deadline
, эта “отмена” Биковича — результат стараний МИДа Украины. Как только стало известно о полученной Милошем роли, ведомство сразу же припомнило Биковичу все прегрешения: безусловную поддержку России во всех её начинаниях, съёмки в фильмах “российских пропагандистов” и съёмки на территории Крыма. Стоит отметить, что Бикович не комментировал спецоперацию и не давал происходящему какую-либо оценку.
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