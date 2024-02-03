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Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины

3 февраля
2024 год
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3 февраля 2024
Только мы порадовались тому, что Милош Бикович присоединился к команде третьего сезона сериала «Белый лотос», как актёр стал жертвой политической цензуры и лишился этой роли. Об этом Милош сам сообщил в соцсетях:

Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства.

Я был бы рад сниматься в Белом Лотосе — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако моё участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы».

Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины

Если верить источникам издания Deadline, эта “отмена” Биковича — результат стараний МИДа Украины. Как только стало известно о полученной Милошем роли, ведомство сразу же припомнило Биковичу все прегрешения: безусловную поддержку России во всех её начинаниях, съёмки в фильмах “российских пропагандистов” и съёмки на территории Крыма. Стоит отметить, что Бикович не комментировал спецоперацию и не давал происходящему какую-либо оценку.
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Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины фотографии
Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины фотографии
Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины фотографии
Милош Бикович лишился роли в «Белом Лотосе» из-за травли МИДа Украины фотографии
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