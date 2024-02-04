«Мы изначально хотели сделать три сезона»: Жора Крыжовников о продолжении «Слова пацана»

Режиссёр популярного сериала «Слова пацана» Жора Крыжовников
дал интервью на канале «Что Посмотреть»
, в котором ответил на вопрос о возможном продолжении сериала.
«Мы изначально думали сделать три сезона. Потому что 1989-й, 91-й и 93-й годы разительно отличаются. Это разные миры, я это прожил. Как только появилась торговля, коммерсы в чистом виде… Легализация торговли произошла в 91 году, и люди вышли на улицы торговать. В Москве вдоль Тверской просто люди стояли и всё продавали. И ты идёшь как на рынке. 91-й год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться — за деньги. Это началось чуть раньше, где-то на границе 89-90, но 91 — это уже история дележа, попытки взять под контроль предприятия. “Жилка” (одна из казанских ОПГ — прим. ред.) завод целый контролировала.
Почему мы взяли 89 год? Потому что это ещё просто хулиганы. Кто-то из них бандитствует, но это всё беспричинные хулиганы. А дальше начинается серьёзный рост. И 93 год — это уже война, когда казанские группировки захватили часть Москвы и Питера, воевали между собой. И там много интересных историй. Это вышло на уровень страны. Но мы пока взяли паузу пожить, успокоиться и прийти в себя. Может быть, сделать другой проект и вернуться к этим размышлениям.
Скажу честно: то, что лично меня интересует (когда герои меняются местами), уже произошло в первом сезоне. Есть ли смысл проводить такой аттракцион второй раз? Что там за история? Мы понакидали что-то, пообсуждали. Но мы как авторы пока не приступали к тому чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдёт».
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