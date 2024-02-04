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Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ»

4 февраля
2024 год

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4 февраля 2024

Никита Кологривый продолжает работать над образом скандалиста. Актёр стал гостем авторской программы Александра Гордона «Закрытый показ» (которая совсем недавно вернулась в эфир после длительного перерыва) и устроил перебранку с ведущим.

Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ»
фото: Александр Гордон

После просмотра триллера Евгения Григорьева «Подельник» с Павлом Деревянко в главной роли по традиции гости показа приступили к обсуждению. Гордон попросил Никиту начать первым и рассказать, о чём, как ему кажется, этот фильм, и стал бы он его рекомендовать к просмотру.

Актёр подсобрался и выдал: «Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из‑за каких‑то междоусобиц, проблем, которые возникают из‑за нужды определенной. Я это увидел так в кино». Но туманная формулировка Кологривого не удовлетворила Гордона — ведущий заметил, что такое описание отвадило бы потенциального зрителя от просмотра фильма и спросил, может ли Кологривый для начала просто коротко объяснить, о чём этот фильм.

Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ»
фото: Никита Кологривый

В ответ на это замечание Кологривый вспылил: «В двух словах вам или в двух предложениях? Мы ж на шоу, хотите я вам в трех словах вообще всю передачу закончу?» На что Гордон напомнил ему, что передача авторская, и он, как автор и ведущий, в праве определять, что для программы хорошо, а что плохо. «Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит», - подытожил Гордон. После чего Кологривый покинул студию.
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Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ» фотографии
Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ» фотографии
Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ» фотографии
Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ» фотографии
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