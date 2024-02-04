Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС

18 февраля в 18:00 на СТС выходит приключенческий телепроект «Прятки», над которым работала команда «Форта Боярд» и «Суперниндзя». В новом шоу ведущий Егор Крид отправится искать звёзд, спрятанных в заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. Испытание Кридом пройдут: футболист Артём Дзюба, Дилара, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Юля Гаврилина, Вячеслав Чепурченко, Валерия Астапова и другие.
фото: Артём Дзюба
По правилам игры в каждом выпуске шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска шестёрки. Сами участники готовы на всё, чтобы Криду не удалось их найти. Даже если придётся закрыться в помещении без воздуха, замёрзнуть в холодном подвале, висеть долго на высоте, загримироваться до неузнаваемости и научиться опасному каскадёрскому трюку.
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