Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС

4 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
4 февраля 2024
18 февраля в 18:00 на СТС выходит приключенческий телепроект «Прятки», над которым работала команда «Форта Боярд» и «Суперниндзя». В новом шоу ведущий Егор Крид отправится искать звёзд, спрятанных в заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. Испытание Кридом пройдут: футболист Артём Дзюба, Дилара, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Юля Гаврилина, Вячеслав Чепурченко, Валерия Астапова и другие.

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС
фото: Артём Дзюба

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС

По правилам игры в каждом выпуске шесть героев выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска шестёрки. Сами участники готовы на всё, чтобы Криду не удалось их найти. Даже если придётся закрыться в помещении без воздуха, замёрзнуть в холодном подвале, висеть долго на высоте, загримироваться до неузнаваемости и научиться опасному каскадёрскому трюку.

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС
фото: Егор Крид

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС
фото: Вячеслав Чепурченко

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС
фото: Валерия Астапова

Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС
фото: Дилара

Смотрите шоу «Прятки» 18 февраля в 18:00 на СТС.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   4.02.2024 - 23:45
Крид даже на фото такой мемный. Он всегда мне кажется очень самовлюбленным. Настолько, что даже иногда забывает выйти из образа, когда это неуместно. Видимо человек привык к сцене и к наигранным эмоциям.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Валерия АстаповаЮлия ГаврилинаЭльдар ДжараховКлава КокаЕгор КридВячеслав Чепурченко

фотографии >>
Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС фотографии
Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС фотографии
Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС фотографии
Егор Крид сыграет в «Прятки» на СТС фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Агапов
3 февраля ушёл из жизни актёр Алексей Агапов.
Дмитрий Овчинников
1 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Овчинников.
Павел Капинос
1 февраля ушёл из жизни кинооператор Павел Капинос.
Алексей Крашенинников
1 февраля ушёл из жизни актёр, телеведущий Алексей Крашенинников.

День рождения >>

Александра Завьялова
Ольга Иванова
Игорь Кваша
Инна Мирошниченко
Анна Невская
Ромуальдас Раманаускас
Алексей Розин
Петр Томашевский
Александра Урсуляк
Габриэль Анвар
Майкл Бек
Якоб Лохманн
Зыгмунт Малянович
Клаудия Михельсен
Норман Уиздом
Карл Шёнбёк
все родившиеся 4 февраля >>

Афиша кино >>

Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Дьявол в деталях. Дело Миранды
биография, драма, криминальный фильм
США, 2023
Миссия в Москве
боевик, детектив, криминальный фильм
Китай, 2023
5 сантиметров в секунду
драма, мелодрама, семейное кино
Япония, 2007
Астрал. Ритуал Малум
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, США, 2023
Демоны внутри
мистика, триллер
Таиланд, 2022
Звериный рейс
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бразилия, Индия, 2023
Поцелуй
драма, мелодрама, экранизация
Дания, Норвегия, 2022
Спуск в бездну
научная фантастика, приключения, фильм ужасов
Франция, 2023
Элла и чёрный ягуар
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, Канада, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен