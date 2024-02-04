Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»

4 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
4 февраля 2024
Жора Крыжовников дал интервью на канале «Что Посмотреть», в котором подробно объяснил, почему переснял финал сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссёр не был удовлетворён результатом и решил переосмыслить некоторые сцены.

«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»

«Это произошло 9 ноября. Я собрал 8 серию, и она мне не понравилась. Тогда стало понятно, что надо переснимать, но как – я ещё не знал. В день премьеры я приехал рано утром в кинотеатр «Октябрь», чтобы проверить звук и изображение. Я посмотрел финал второй серии, когда Эльдар бьёт Марата, и понял, что он должен сделать это с Коликом в этом же самом туалете. Теперь Марат должен делать то, что делал плохой дядя Эльдар. Неостановимое колесо насилия», – объяснил свою задумку режиссёр.

Ему также показалось, что изначальный вариант финала получился неправдоподобным: «Я вдруг задумался, а как бы поступил мой отец, если бы я убил человека. Вспомнил ситуацию, когда мой троюродный брат убил человека, об этом узнал папа и мне сказал: «Если бы ты так сделал, я бы от тебя отказался». Тогда почему у нас в сериале такое принятие? У нас нет ни одной сцены, в которой хотя бы какая-то одна фразы моего папы не звучала в устах Бурунова. Мой папа был другой, но многое в герое Бурунова от него. И он должен был отречься.

«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»

Третий момент: Вова стал очень просветлённым. Я ему не поверил после просмотра восьмой серии. Янковский сыграл убедительно, но я с этим не согласился. Кроме того, Наташа и Вова были достойны любовных приключений. Мы переписали серию за четыре часа: собрались в Зуме и написали на доске задачи».

Крыжовников также подчеркнул, что переснял финал только по собственной воле: «Не было никакого приказа свыше или каких-то цензурных проблем. Просто это важно сказать. Их не было. Но было ощущение, что мы можем лучше. Как получилось? Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально! В итоге мы переделали, для того чтобы — как сказать? — вместо смазанного троеточия была чёткая точка. Скажем так. Я согласен с этим определением», — отметил Жора.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   4.02.2024 - 23:47
Не верю вообще. Столько раз они переобувались, чтобы сериал не закрыли. И в итоге получилось хуже, чем в слитой серии. Совершенно не устроил финал. Наказали слишком по-детски героев. И все очень скомканное.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Мы изначально хотели сделать три сезона»: Жора Крыжовников о продолжении «Слова пацана»
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Сергей БуруновЖора КрыжовниковИван Янковский
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана» фотографии
«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана» фотографии
«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана» фотографии
«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Агапов
3 февраля ушёл из жизни актёр Алексей Агапов.
Дмитрий Овчинников
1 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Овчинников.
Павел Капинос
1 февраля ушёл из жизни кинооператор Павел Капинос.
Алексей Крашенинников
1 февраля ушёл из жизни актёр, телеведущий Алексей Крашенинников.

День рождения >>

Александра Завьялова
Ольга Иванова
Игорь Кваша
Инна Мирошниченко
Анна Невская
Ромуальдас Раманаускас
Алексей Розин
Петр Томашевский
Александра Урсуляк
Габриэль Анвар
Майкл Бек
Якоб Лохманн
Зыгмунт Малянович
Клаудия Михельсен
Норман Уиздом
Карл Шёнбёк
все родившиеся 4 февраля >>

Афиша кино >>

Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Дьявол в деталях. Дело Миранды
биография, драма, криминальный фильм
США, 2023
Миссия в Москве
боевик, детектив, криминальный фильм
Китай, 2023
5 сантиметров в секунду
драма, мелодрама, семейное кино
Япония, 2007
Астрал. Ритуал Малум
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, США, 2023
Демоны внутри
мистика, триллер
Таиланд, 2022
Звериный рейс
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бразилия, Индия, 2023
Поцелуй
драма, мелодрама, экранизация
Дания, Норвегия, 2022
Спуск в бездну
научная фантастика, приключения, фильм ужасов
Франция, 2023
Элла и чёрный ягуар
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, Канада, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram