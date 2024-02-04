«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»

Жора Крыжовников дал
интервью на канале «Что Посмотреть», в котором подробно объяснил, почему переснял финал сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Режиссёр не был удовлетворён результатом и решил переосмыслить некоторые сцены.
«Это произошло 9 ноября. Я собрал 8 серию, и она мне не понравилась. Тогда стало понятно, что надо переснимать, но как – я ещё не знал. В день премьеры я приехал рано утром в кинотеатр «Октябрь», чтобы проверить звук и изображение. Я посмотрел финал второй серии, когда Эльдар бьёт Марата, и понял, что он должен сделать это с Коликом в этом же самом туалете. Теперь Марат должен делать то, что делал плохой дядя Эльдар. Неостановимое колесо насилия»
, – объяснил свою задумку режиссёр.
Ему также показалось, что изначальный вариант финала получился неправдоподобным: «Я вдруг задумался, а как бы поступил мой отец, если бы я убил человека. Вспомнил ситуацию, когда мой троюродный брат убил человека, об этом узнал папа и мне сказал: «Если бы ты так сделал, я бы от тебя отказался». Тогда почему у нас в сериале такое принятие? У нас нет ни одной сцены, в которой хотя бы какая-то одна фразы моего папы не звучала в устах Бурунова. Мой папа был другой, но многое в герое Бурунова от него. И он должен был отречься.
Третий момент: Вова стал очень просветлённым. Я ему не поверил после просмотра восьмой серии. Янковский сыграл убедительно, но я с этим не согласился. Кроме того, Наташа и Вова были достойны любовных приключений. Мы переписали серию за четыре часа: собрались в Зуме и написали на доске задачи»
.
Крыжовников также подчеркнул, что переснял финал только по собственной воле: «Не было никакого приказа свыше или каких-то цензурных проблем. Просто это важно сказать. Их не было. Но было ощущение, что мы можем лучше. Как получилось? Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально! В итоге мы переделали, для того чтобы — как сказать? — вместо смазанного троеточия была чёткая точка. Скажем так. Я согласен с этим определением»
, — отметил Жора.
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