Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера

Джейкоба Элорди
, известного по сериалу «Эйфория»
и фильму «Солтберн»
, обвинил
в нападении продюсер австралийской радиостанции.
Джейкоб находился в отеле Сиднея, когда к нему подошёл радиопродюсер Джошуа Фокс
и иронично спросил актёра, можно ли ему немного воды из его ванной (отсылка к вирусной сцене из фильма «Солтберн»). Свою просьбу Фокс записывал на камеру. Актёр попросил прекратить съёмку и удалить отснятый материал, а после этого ситуация обострилась: Фокс отказался, и тогда Джейкоб толкнул его к стенке и зажал горло.
«А потом Джейкоб просто поворачивается и прижимает меня к стене, и его руки оказываются на моём горле»
, — рассказал Фокс. В качестве «единственного доказательства» случившегося он привёл чувство дискомфорта. Теперь полицейские ведут расследование. Элорди не комментировал ситуацию.
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