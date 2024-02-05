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Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера

5 февраля
2024 год

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5 февраля 2024
Джейкоба Элорди, известного по сериалу «Эйфория» и фильму «Солтберн», обвинил в нападении продюсер австралийской радиостанции.

Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера

Джейкоб находился в отеле Сиднея, когда к нему подошёл радиопродюсер Джошуа Фокс и иронично спросил актёра, можно ли ему немного воды из его ванной (отсылка к вирусной сцене из фильма «Солтберн»). Свою просьбу Фокс записывал на камеру. Актёр попросил прекратить съёмку и удалить отснятый материал, а после этого ситуация обострилась: Фокс отказался, и тогда Джейкоб толкнул его к стенке и зажал горло.

«А потом Джейкоб просто поворачивается и прижимает меня к стене, и его руки оказываются на моём горле», — рассказал Фокс. В качестве «единственного доказательства» случившегося он привёл чувство дискомфорта. Теперь полицейские ведут расследование. Элорди не комментировал ситуацию.
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Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера фотографии
Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера фотографии
Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера фотографии
Джейкоба Элорди обвинили в нападении на австралийского продюсера фотографии
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