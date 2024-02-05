Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым

5 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
5 февраля 2024
В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Об этом за три недели до премьеры объявил Концертно-зрелищный центр «Миллениум», на сцену которого должны были выйти актёры.

В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым

Причиной отмены стало обращение 67-летнего активиста Сергея Казанского. Он направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения спeциальной вoeннoй операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — возмутился мужчина.

В феврале 2023 года «Эйнштейна и Маргариту» собирались поставить в петербургском «Балтийском доме», но там от проведения спектакля отказались по техническим причинам за полчаса до начала. Кроме того, в прошлом году постановку отменили в Екатеринбурге в Новосибирске. Спектакль повествует о любви гениального учёного Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова Маргариты.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
цензура
персоны
Ксения РаппопортАлексей Серебряков

фотографии >>
В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым фотографии
В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым фотографии
В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым фотографии
В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Агапов
3 февраля ушёл из жизни актёр Алексей Агапов.
Дмитрий Овчинников
1 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Овчинников.
Павел Капинос
1 февраля ушёл из жизни кинооператор Павел Капинос.
Алексей Крашенинников
1 февраля ушёл из жизни актёр, телеведущий Алексей Крашенинников.

День рождения >>

Татьяна Абрамова
Елизавета Акуличева
Надежда Бутырцева
Сергей Вельяминов
Виктор Ильичёв
Ирина Нехороших
Максим Пинскер
Виктор Раков
Ростислав Янковский
Хелена Бергштром
Дженнифер Джейсон Ли
Лора Линни
Шарлотта Рэмплинг
Джереми Самптер
Барбара Хёрши
Майкл Шин
все родившиеся 5 февраля >>

Афиша кино >>

Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Дьявол в деталях. Дело Миранды
биография, драма, криминальный фильм
США, 2023
Миссия в Москве
боевик, детектив, криминальный фильм
Китай, 2023
Поцелуй
драма, мелодрама, экранизация
Дания, Норвегия, 2022
5 сантиметров в секунду
драма, мелодрама, семейное кино
Япония, 2007
Астрал. Ритуал Малум
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, США, 2023
Демоны внутри
мистика, триллер
Таиланд, 2022
Звериный рейс
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бразилия, Индия, 2023
Спуск в бездну
научная фантастика, приключения, фильм ужасов
Франция, 2023
Элла и чёрный ягуар
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, Канада, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram