В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым

что почитать?

Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»

Интервью

Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику