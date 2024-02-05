В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Ксения Раппопорт
и Алексей Серебряков
. Об этом за три недели до премьеры объявил Концертно-зрелищный центр «Миллениум», на сцену которого должны были выйти актёры.
Причиной отмены стало обращение 67-летнего активиста Сергея Казанского
. Он направил
письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции. Поводом для этого активист считает участие в спектакле Серебрякова и Раппопорт.
«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения спeциальной вoeннoй операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку»
, — возмутился мужчина.
В феврале 2023 года «Эйнштейна и Маргариту» собирались поставить в петербургском «Балтийском доме», но там от проведения спектакля отказались по техническим причинам за полчаса до начала. Кроме того, в прошлом году постановку отменили в Екатеринбурге в Новосибирске. Спектакль повествует о любви гениального учёного Альберта Эйнштейна и жены русского эмигранта Сергея Коненкова Маргариты.
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