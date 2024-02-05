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«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе

5 февраля
2024 год

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5 февраля 2024
Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана», дал интервью Надежде Стрелец, в котором поделился эмоциями от свалившейся на него внезапной славы.

«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе

«Я, если честно, не до конца осознаю. Просто стало больше работы, больше забот. Мне кажется, я до конца осознаю, когда пройдёт время. Ощущение, что я звезда, бывает у меня, только когда я один где-нибудь в номере или в квартире. Когда вокруг тебя толпа фанатов, все просят автографы, фотографируются, у меня абсолютно нет такого ощущения. Наоборот, это большой дискомфорт, я напрягаюсь, это большой стресс для меня.

«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе
фото: Рузиль Минекаев и Леон Кемстач

Я представлял, что будет гораздо сложнее. Мне всегда было интересно, каково людям с огромной популярностью, почему они все начинают пить, курить и куда их вообще уносит, почему их уносит. Я не понимал и до сих пор не понимаю, почему так происходит с некоторыми людьми. Для меня в этом нет ничего критично сложного, может, это будет потом. Пока психика справляется. Я больше переживаю за ребят, которые младше меня, типа Леона или Ярослава. Если бы это происходило в моё пятнадцатилетие, я бы, наверное, не вывез».

Рузиль отметил, что его круг общения с момента выхода сериала не сильно изменился: «Я как общался только с женой, так и общаюсь только с женой. Я часто держу в голове мысль о том, чтобы не поменяться. Я боюсь поменяться и не заметить».
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«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе фотографии
«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе фотографии
«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе фотографии
«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе фотографии
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