«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе

Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана», дал интервью Надежде Стрелец, в котором поделился эмоциями от свалившейся на него внезапной славы.
«Я, если честно, не до конца осознаю. Просто стало больше работы, больше забот. Мне кажется, я до конца осознаю, когда пройдёт время. Ощущение, что я звезда, бывает у меня, только когда я один где-нибудь в номере или в квартире. Когда вокруг тебя толпа фанатов, все просят автографы, фотографируются, у меня абсолютно нет такого ощущения. Наоборот, это большой дискомфорт, я напрягаюсь, это большой стресс для меня.
фото: Рузиль Минекаев и Леон Кемстач
Я представлял, что будет гораздо сложнее. Мне всегда было интересно, каково людям с огромной популярностью, почему они все начинают пить, курить и куда их вообще уносит, почему их уносит. Я не понимал и до сих пор не понимаю, почему так происходит с некоторыми людьми. Для меня в этом нет ничего критично сложного, может, это будет потом. Пока психика справляется. Я больше переживаю за ребят, которые младше меня, типа Леона или Ярослава. Если бы это происходило в моё пятнадцатилетие, я бы, наверное, не вывез».
Рузиль отметил, что его круг общения с момента выхода сериала не сильно изменился: «Я как общался только с женой, так и общаюсь только с женой. Я часто держу в голове мысль о том, чтобы не поменяться. Я боюсь поменяться и не заметить».
обсуждение >>