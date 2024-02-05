«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе

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Популярному актеру было 76 лет

Не стало звезды «Рокки» и «Хищника» Карла Уэзерса

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Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»

Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику

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Интервью

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Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино