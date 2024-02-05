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«Хотелось выбиться в люди»: Рузиль Минекаев о начале творческого пути и детстве без отца

5 февраля
2024 год

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5 февраля 2024
Рузиль Минекаев стал героем шоу Надежды Стрелец и рассказал о начале своего творческого пути. Переехав из родного Нурлата сначала в Казань, а затем в Москву, Рузиль целенаправленно двигался к карьере актёра.

«Хотелось выбиться в люди»: Рузиль Минекаев о начале творческого пути и детстве без отца

«Хотелось выбиться в люди, чтобы мать гордилась. Я жил в маленьком городе, не было каких-то возможностей и перспектив. Поэтому было стремление переехать в большой город. Я очень хотел уехать из города, и мне посоветовали поступить в театральное училище. В Москву я приехал в 2019 году, мы с другом поступили на заочный факультет, я занял у мамы 110 тысяч на то, чтобы снять жильё, прожить первые два-три месяца. Устроился на две работы, ну и всё».

За время жизни в Москве Рузиль прошёл около 500 кастингов, из которых его взяли только на четыре проекта. Мысли бросить всё и уехать обратно «работать водителем» Рузиля хоть и посещали, но отодвигались им на второй план: «Нет ничего невозможного. Если есть желание, человек может всё», – отметил он.

«Хотелось выбиться в люди»: Рузиль Минекаев о начале творческого пути и детстве без отца

Возможно, мотивация двигаться вперед и пробиваться в жизни сформировалась у Рузиля в том числе из чувства ответственности перед семьёй: «У меня в шесть лет не стало отца. Отсутствие отца ощущалось только тем, что было тяжело материально. Мама на себе вывозила детей и целый дом. Я точно помню, что было тяжело в финансовой части. Я понимаю, что это в шутку, но в семье меня посадили на место, где сидел папа, потому что я единственный мужчина в семье остался. И я с шести лет понимал, что больше никого нет, кроме меня, кто будет следить за этими женщинами».
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«Хотелось выбиться в люди»: Рузиль Минекаев о начале творческого пути и детстве без отца фотографии
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