«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве

«Когда узнал о беременности Азизы, сработал турборежим, что надо быстрее работать, чтобы обеспечить всех. Потому что у нас здесь никого нет. И всё это время жена сидела одна, я был на работе. Я просто не представляю, как она всё это вынесла. Это очень большая нагрузка психологическая и физическая. Когда родился сын, я переживал, как у него со здоровьем и как оно дальше. Я в первую ночь смотрел на него и почувствовал себя счастливым. У меня выросло большое уважение к моей жене. Я знаю, через что она прошла.
У меня последнее время усталость такая, не физическая, а эмоциональная. Я вроде бы езжу отдыхать куда-то, но я не отдыхаю. Последние три месяца это связано с проектом, а до этого с ребёнком. В постоянном напряжении, как он там, что с ним. То есть ты вроде бы едешь отдыхать, а ребёнок остаётся с няней, ты всё равно не отдыхаешь, ты думаешь о нём. Вообще, на самом деле ещё детей реально хочется. Но ты понимаешь, что сейчас будет сложно физически».
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