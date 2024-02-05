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«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве

5 февраля
2024 год

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5 февраля 2024
Рузиль Минекаев сыграл в «Слове пацана» мальчишку-подростка, хотя в реальной жизни он уже сам воспитывает сына вместе с женой Азизой. О раннем отцовстве 24-летний актёр рассказал в интервью Надежде Стрелец.

«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве
фото: Азиза и Рузиль Минекаевы

«Когда узнал о беременности Азизы, сработал турборежим, что надо быстрее работать, чтобы обеспечить всех. Потому что у нас здесь никого нет. И всё это время жена сидела одна, я был на работе. Я просто не представляю, как она всё это вынесла. Это очень большая нагрузка психологическая и физическая. Когда родился сын, я переживал, как у него со здоровьем и как оно дальше. Я в первую ночь смотрел на него и почувствовал себя счастливым. У меня выросло большое уважение к моей жене. Я знаю, через что она прошла.

«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве

У меня последнее время усталость такая, не физическая, а эмоциональная. Я вроде бы езжу отдыхать куда-то, но я не отдыхаю. Последние три месяца это связано с проектом, а до этого с ребёнком. В постоянном напряжении, как он там, что с ним. То есть ты вроде бы едешь отдыхать, а ребёнок остаётся с няней, ты всё равно не отдыхаешь, ты думаешь о нём. Вообще, на самом деле ещё детей реально хочется. Но ты понимаешь, что сейчас будет сложно физически».

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«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве фотографии
«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве фотографии
«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве фотографии
«Сработал турборежим»: Рузиль Минекаев о раннем отцовстве фотографии
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