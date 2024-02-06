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Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»

6 февраля
2024 год

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6 февраля 2024
25 января на Кинопоиске стартовал фэнтезийный нуар «Иные» — о приключениях Людей Икс в Советском Союзе и Германии рубежа 1930-40 годов. Героиня Ирины Мартыненко Анна Смолина — простая швея, обладающая незаурядной способностью, которую она не в состоянии контролировать. После ДТП с большим количеством жертв Анна попадает в секретную лабораторию советских спецслужб, где её старательно изучают электрошоковой “терапией”. Из этой ловушки её выручает таинственный гипнотизёр Нойманн (Вольфганг Черни). Но лишь затем, чтобы упечь в немецкую гитлерюгенд-академию особо одарённых детей, которой заведует влюблённая в Нойманна Фрау Катарина (Линда Лапиньш). После похищения Анны спецслужбисты снаряжают на её поиски специальный отряд “М”, в который изо всех сил пытается попасть следователь Лихолетов (Илья Маланин). Лихолетов “познакомился” с Нойманном ещё во время гражданской войны в Испании и чудом выжил после этой встречи, годами страдая от ПТСР.

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Ирина Мартыненко в роли Анны Смолиной

Художественно-костюмное оформление сериала балансирует на грани стим-панка и голливудского нуара, смешивая образы Викторианской эпохи, классику 30-40-х годов и эстетику милитаризма. Кино-Театр.Ру поговорил с художником по костюму Варварой Авдюшко (работавшей на «Дозорах», «Чернобыле», «Бен-Гуре» и «Горько!») и узнал всё о процессе создания образов и костюмов героев.

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Варвара Авдюшко

Какие образы первыми пришли вам на ум на старте работы над «Иными»? Из каких референсов и аллюзий складывалось художественное воплощение персонажей?

Вселенная «Иных» разделена на два мира. Первый: Анны, Лихолетова, учёных — мир Советского союза периода 30-40-х годов. А второй: мир Нойманна — холодный, прагматичный и жестокий. Разрабатывая эти два мира, я хотела разделить их по ощущениям, по цвету, стилю. Референсами для мира СССР стали художественные произведения и фотографии того периода, конструктивистские картины и плакаты, картины в стиле соцреализм. А для разработки мира Нойманна референсами послужили комиксы того времени (например, мой любимый Дик Трейси), образы героев фильмов в жанре нуар.

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Референсы к образу Анны на фабрике

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Референсы к образу Нойманна

Вдохновением для образа Фрау Крюгер была Марлен Дитрих и кинодивы 30-40-х годов. Когда я искала референсы для профессора Ильинского, мне показалось, что его образ напоминает стиль режиссёра Эйзенштейна.

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Фотография старообрядцев

Когда разрабатывала деревню из детства Анны, искала фотографии из деревень старообрядцев. Одна из найденных мной фотографий была такая мрачная и мощная, что она стала основным референсом, от настроения которого я и отталкивалась. Костюмы отряда «М» были вдохновлены образами художника Петра Оцхели, летной униформой 30-х годов и униформой современного спецназа.

От каких идей пришлось отказаться? Какие черновики или эскизы остались в столе?

Это был тот уникальный случай, когда практически все идеи удалось реализовать.

Режиссёр Владимир Ракша рассказывал, что в сериале практически нет бутафории, многие вещи — настоящий раритет. Есть ли подобные раритетные детали в костюмах героев?

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Линда Лапиньш в роли Фрау Крюгер

Мундштук Фрау Крюгер — это антикварный серебряный мундштук, найденный на европейских винтажных развалах, перстень Нойманна – тоже настоящий, старинный, родом из Индии, кружевные перчатки Анны были найдены в винтажном магазине – они настоящие и очень трогательно связаны мастерицей того времени. А вот массовку мы смогли позволить себе одеть в реальную одежду тех времен, которую мы собирали по складам, барахолкам и винтажным магазинам, так что практически все одеты в оригинальные винтажные вещи 30-40 годов.

Есть ли в костюмах какие-то мелочи, наделённые дополнительным смыслом, который, возможно, ускользнёт от внимания зрителя?

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Ирина Мартыненко в роли Анны Смолиной

Анна постоянно носит бусы — я хотела, чтобы с ней на протяжении всего фильма оставался какой-то знак-амулет, который был бы с ней с детства. Бусы эти сделаны из бирюзы, а бирюзу матери надевали детям, потому что считается, что этот камень защищает детей от дурного глаза, так и родилась идея этих бус. Когда-то в детстве мама надела их Анне на шею, с тех пор она их не снимает. Это единственное, что осталось у неё от прошлой жизни и что она сохранила через все скитания. Мы долго искали именно правильные бусы — такие, чтобы они были мелкими, похожими на ручную работу — будто мама сама их собрала. Кстати, перстень Нойманна тоже из бирюзы — это тонкая визуальная и мистическая ниточка, которая связывает этих персонажей.

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Евгения Симонова в роли профессора Любови Владимировны

А для профессора Любови я придумала костюм, который «отстает» во времени от действия фильма. В сцене флешбека она одета в настоящий аутентичный жакет конца 19-го века, а в других сценах на ней настоящие кружева и украшения начала 20-го — это помогло мне подчеркнуть архаичность персонажа, её верность принципам и традициям прошлого. Так создается контраст между ней и героем Николая Фоменко, который символизирует новое время, разрушающее её мир.

Расскажите о работе над образом Нойманна. Это амбивалентный персонаж, которого сложно однозначно определить в злодеи. Как создавалась его маска?

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Вольфганг Черни в роли Нойманна

Нойманн — это мрачный, судьбоносный персонаж. Мне было важно сделать его очень знаковым, узнаваемым, чтобы, увидев его в контровом свете, в проёме двери, можно было точно его узнать. Важны были его контуры — хотелось его сделать, как мрачного демона с крыльями. Его пальто сшито по выкройке модного пальто 30-х годов, которому я увеличила плечи, увеличила лацканы, добавила длины, добавила ширины, чтобы при ходьбе оно развевалось, как крылья. Благодаря этому получился такой монолитный и мрачный образ. Цвет мира Нойманна — оттенки пурпурного — это и его пальто, и униформа детей и Фрау Крюгер, и цвет формы, в которую переодевают Анну в замке — этот цвет выбран неслучайно. Пурпурный издревле считался цветом власти, цветом королей и правителей мира, а цель Нойманна — именно управлять миром. Маску Нойманна мы делали в содружестве с совершенно замечательными мастерами из Петербурга — братьями Слепцовыми. Долго подбирали плотность кожи, экспериментировали с формами и оттенками бронзы.

Есть ли такой персонаж, чьи личностные изменения отражены в костюме?

Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»
фото: Алексей Серебряков в роли профессора Ильинского

Персонаж Ильинского меняется по ходу действия: то мы видим его молодым и полным иллюзий, то умудренным, но всё еще бодрым стариком, то уже умирающим от болезни. Чтобы подчеркнуть эти трансформации, мы делали для актера костюмы разных размеров — один был ему точно по фигуре. Другой был «велик»: с обвисшими плечами, слишком широким воротом у рубашки — мы добавили в него толщинок на спину и живот. Эти «трюки» помогли видоизменить его фигуру, помогли актеру подчеркнуть изменения состояний персонажа.

Если бы вам нужно было сделать мерч к сериалу, каким бы он был?

Наверное, я бы сделала что-то с символикой школы Нойманна и отряда «М».

Смотрите сериал /url] «Иные» на Кинопоиске.

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Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» фотографии
Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» фотографии
Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» фотографии
Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» фотографии
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