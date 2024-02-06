Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные»

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Новости кино Завершились съемки сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» Премьера проекта ожидается в этом году

Новости кино «Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ Среди фаворитов также сериалы «Волшебный участок» и «Балет»

Лайфстайл В Ярославле отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым По просьбе местного активиста

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям

Интервью Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт» Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино