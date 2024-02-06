Сергей Жуков станет наставником «Новой фабрики звёзд» на ТНТ

ТНТ
перезапускает проект «Новая Фабрика звёзд», одним из наставников которого станет Сергей Жуков
. С легендарным проектом у музыканта сложились особые отношения: ранее из-за шоу чуть не распалась группа «Руки вверх!»
Сначала музыкант категорически отказывался принимать участие в перезапуске. Директору ТНТ Тине Канделаки
стоило громадных усилий уговорить Жукова закрыть свой гештальт и стать одним из продюсеров «Новой Фабрики звёзд». В итоге Сергей согласился поделиться своим опытом с молодыми и талантливыми участникам проекта.
«Долгие годы я считал, что проект едва не стал причиной развала группы «Руки Вверх!» Вы же помните, как в начале нулевых гремели первый, второй, четвёртый сезоны шоу. Всем каналам, радиостанциям, зрителям нужны были эти юные фабриканты, а старые группы вдруг стали никому не нужны. У нас тогда резко сократилось количество концертов, не брали на радио, и я всерьёз задумывался о том, чтобы завязать со всем этим шоу-бизнесом. Поэтому, когда мне позвонила Тина с предложением возглавить «Новую Фабрику Звезд», я ответил ей решительным отказом. Одному богу и нам с нею известно, чего ей стоило переубедить меня, но она это сделала. Я решил закрыть свой гештальт и согласился стать наставником проекта «Новая Фабрика Звёзд»
, – рассказал Сергей Жуков.
«Новая Фабрика звёзд» – это легендарный музыкальный проект, который даёт шанс молодым исполнителям проявить себя и перенять уникальный опыт у лучших преподавателей, знаменитых наставников и музыкальных продюсеров страны. Премьера шоу состоится на ТНТ уже этой весной!
обсуждение >>