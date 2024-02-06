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Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого

6 февраля
2024 год

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6 февраля 2024
Рузиль Минекаев в интервью Надежде Стрелец прокомментировал слова своего коллеги по «Слову пацана» Никиты Кологривого о том, что его раздражает шумиха вокруг сериала и чрезмерное внимание к молодым актёрам.

Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого

«Многих почему-то задевают его высказывания, многих бомбит по поводу этого. Я очень поздно узнал о его интервью, только после того, как пошли слухи о том, что Кологривый всех "слил в унитаз". После этого я посмотрел два интервью, у меня не вызвало это каких-то негативных эмоций. Окей, он так считает, хорошо. Имеет право абсолютно», – высказался Минекаев. Он отметил, что свою роль в сериале Никита сыграл на отлично.
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Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого фотографии
Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого фотографии
Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого фотографии
Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого фотографии
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