Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн

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«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму

Среди фаворитов также сериалы «Волшебный участок» и «Балет»

«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ

Интервью

Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино