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Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн

6 февраля
2024 год

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6 февраля 2024
5 февраля состоялась светская премьера романтической комедии от онлайн-кинотеатра PREMIER «Саша и Питер» о хитром плане девушки Саши по предотвращению свадьбы бывшего. На премьере состоялась презентация нового сингла Жени Любич «Случайный поворот», который стал ключевым саундтреком сериала. Также на сцене «16 тонн» были представлены и другие песни Жени, которые можно будет услышать в сериале: «Бродский», «Галактика», «Невский проспект» и «Лето». Мероприятие посетили Иван Мулин, Григорий Верник, Сабина Ахмедова, Денис Прытков, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Кристина и Лика Каширины, Маша Лобанова, Мария Лисовая, Кузьма Сапрыкин, Мария Андреева, Марк Эйдельштейн и другие.

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Мария Андреева и Сабина Ахмедова

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Григорий Верник

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Валерия Шкирандо

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Никита Тарасов

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Иван Мулин

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Галина Денисенко и Денис Прытков

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Мария Лисовая

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Мария Андреева

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Кузьма Сапрыкин с девушкой

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Маша Лобанова

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Марк Эйдельштейн (справа)

Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн
фото: Кристина и Лика Каширины

Яркая романтическая комедия появится в онлайн-кинотеатре в День Влюбленных 14 февраля.
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