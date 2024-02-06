Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн

5 февраля состоялась светская премьера романтической комедии от онлайн-кинотеатра PREMIER «Саша и Питер»
о хитром плане девушки Саши по предотвращению свадьбы бывшего. На премьере состоялась презентация нового сингла Жени Любич
«Случайный поворот», который стал ключевым саундтреком сериала. Также на сцене «16 тонн» были представлены и другие песни Жени, которые можно будет услышать в сериале: «Бродский», «Галактика», «Невский проспект» и «Лето». Мероприятие посетили Иван Мулин
, Григорий Верник
, Сабина Ахмедова
, Денис Прытков
, Валерия Шкирандо
, Никита Тарасов
, Кристина
и Лика Каширины
, Маша Лобанова
, Мария Лисовая
, Кузьма Сапрыкин
, Мария Андреева
, Марк Эйдельштейн
и другие.
фото: Мария Андреева и Сабина Ахмедова
фото: Григорий Верник
фото: Валерия Шкирандо
фото: Никита Тарасов
фото: Иван Мулин
фото: Галина Денисенко и Денис Прытков
фото: Мария Лисовая
фото: Мария Андреева
фото: Кузьма Сапрыкин с девушкой
фото: Маша Лобанова
фото: Марк Эйдельштейн (справа)
Яркая романтическая комедия появится в онлайн-кинотеатре в День Влюбленных 14 февраля. фото: Кристина и Лика Каширины
обсуждение >>