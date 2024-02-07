Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты»

Максим Виторган
поделился в соцсетях впечатлениями от просмотра «Мастера и Маргариты»
и, воспользовавшись случаем, рассказал о том, как его лишили роли в этом фильме.
«Когда-то я был утвёржден в этот фильм на одну из ролей. До тех пор пока мне не позвонил режиссёр и не сказал: «Я не понимаю что происходит, но мне не разрешают тебя снимать!».
О самом фильме Виторган отозвался в самых восторженных выражениях: «По-моему, это лучшее из всего, что я когда—либо видел созданного по этому произведению. Да, можно много обсуждать и полемизировать. Фильм, конечно, небезгешен. На мной взгляд совершенно провалена последняя четверть и финал - из них вдруг выкачали всё содержание и оставили нам красивые иллюстрации. Но вы не забывайте с каким произведением мы имеем дело. Оно отчаянно сопротивляется всем, кто пытается перенести его на сцену и экраны. [Но там есть] масса интересных решений о том, что является жизнью реальной, а что тканью романа. И, вообще, шизофрения, как художественный прием — это отлично! В общем, смотрел я с большим интересом и рад, что увидел»
.
Это не единственный случай «отмены» Виторгана. Прошлым летом стало известно
, что актёра вырезали из второго сезона сериала «Контакт»
, заменив отснятые кадры с актёром на дипфейк, а также лишили ролей в сериалах «Ева, рожай»
и «Беспринципные»
.
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