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Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты»

7 февраля
2024 год

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7 февраля 2024

Максим Виторган поделился в соцсетях впечатлениями от просмотра «Мастера и Маргариты» и, воспользовавшись случаем, рассказал о том, как его лишили роли в этом фильме.

Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты»

«Когда-то я был утвёржден в этот фильм на одну из ролей. До тех пор пока мне не позвонил режиссёр и не сказал: «Я не понимаю что происходит, но мне не разрешают тебя снимать!».

О самом фильме Виторган отозвался в самых восторженных выражениях: «По-моему, это лучшее из всего, что я когда—либо видел созданного по этому произведению. Да, можно много обсуждать и полемизировать. Фильм, конечно, небезгешен. На мной взгляд совершенно провалена последняя четверть и финал - из них вдруг выкачали всё содержание и оставили нам красивые иллюстрации. Но вы не забывайте с каким произведением мы имеем дело. Оно отчаянно сопротивляется всем, кто пытается перенести его на сцену и экраны. [Но там есть] масса интересных решений о том, что является жизнью реальной, а что тканью романа. И, вообще, шизофрения, как художественный прием — это отлично! В общем, смотрел я с большим интересом и рад, что увидел».

Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты»

Это не единственный случай «отмены» Виторгана. Прошлым летом стало известно, что актёра вырезали из второго сезона сериала «Контакт», заменив отснятые кадры с актёром на дипфейк, а также лишили ролей в сериалах «Ева, рожай» и «Беспринципные».
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№ 2
Викк   7.02.2024 - 14:23
Ну, что можно сказать? Не вписался в рынок!))) читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   7.02.2024 - 13:38
Можно лишь догадываться почему Максима убрали из фильма, при чем и не одного. Может и Собчак замешена в этом, не удивлюсь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» фотографии
Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» фотографии
Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» фотографии
Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» фотографии
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