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Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать

7 февраля
2024 год

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7 февраля 2024

Актёр Слава Копейкин, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана», гораздо сентиментальнее своего экранного героя. В интервью Лауре Джугелии Слава признался, что много плакал во время просмотра сериала.

Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать

«Я немало плакал при просмотре. В конце 4-й серии, когда мама Андрея сошла с ума, потому что снято очень сильно. И это бьёт.
Когда мы снимали сцену в морге (где бабушка приехала на опознание убитого внука — прим.ред.) и мы подходим к этому моргу, у меня от понимания того, что именно мы вообще снимаем, мне уже было не по себе, включилась эмпатия и слезы потекли. А потом быстро включилось уже актёрское — использую это». .

Слава вообще отдаёт предпочтение драмам, среди его любимых фильмов — слёзовыжималки «Танцующая в темноте» и «Голгофа».

Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать

«Может быть, мне просто нравится пострадать… Как актёр, я люблю драму. Причём качественную, хорошую. А вот именно чтобы у меня надежду отобрали, чтоб я рыдал в конце. Мне важны крайние эмоции. Неважно, какими способами достигнутые. Но хорошие, качественные эмоции. Возможно «Голгофа» и «Танцующая в темноте» не самое великое кино, но это то, что в меня попало. «Скрипач на крыше» я вообще регулярно пересматриваю — это очень крутое, недооценённое кино, о котором мало кто знает».
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№ 3
Мария Бардина   7.02.2024 - 18:32
... Что за бред. Ему де не только уголовников играть. Роли разные будут. Эмоциональность - хорошо для актера. У Джугелии классное интервью. Как и многие другие. Она всегда делает вставки интересные. Они... читать далее>>
№ 2
Angelika77   7.02.2024 - 18:22
Просто еще ребенок. Надо подрасти, заматереть. Может в армию сходить, а то сидеть плакать в каждой серии, слишком. читать далее>>
№ 1
Виктор Липецк   7.02.2024 - 18:10
Круто! Это нормально, когда актёр отличается от своей роли. Это должно быть само собой разумеющееся. Слава интересный актёр, желаю ему успехов) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Слава Копейкин
фильмы
ГолгофаСкрипач на крышеСлово пацана. Кровь на асфальтеТанцующая в темноте

фотографии >>
Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать фотографии
Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать фотографии
Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать фотографии
Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать фотографии
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Деконструкция «Игра в кальмара»

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