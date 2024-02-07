Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать

Актёр Слава Копейкин
, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана»
, гораздо сентиментальнее своего экранного героя. В интервью
Лауре Джугелии Слава признался, что много плакал во время просмотра сериала.
«Я немало плакал при просмотре. В конце 4-й серии, когда мама Андрея сошла с ума, потому что снято очень сильно. И это бьёт.
Когда мы снимали сцену в морге (где бабушка приехала на опознание убитого внука — прим.ред.) и мы подходим к этому моргу, у меня от понимания того, что именно мы вообще снимаем, мне уже было не по себе, включилась эмпатия и слезы потекли. А потом быстро включилось уже актёрское — использую это»
. .
Слава вообще отдаёт предпочтение драмам, среди его любимых фильмов — слёзовыжималки «Танцующая в темноте»
и «Голгофа»
.
«Может быть, мне просто нравится пострадать… Как актёр, я люблю драму. Причём качественную, хорошую. А вот именно чтобы у меня надежду отобрали, чтоб я рыдал в конце. Мне важны крайние эмоции. Неважно, какими способами достигнутые. Но хорошие, качественные эмоции. Возможно «Голгофа» и «Танцующая в темноте» не самое великое кино, но это то, что в меня попало. «Скрипач на крыше» я вообще регулярно пересматриваю — это очень крутое, недооценённое кино, о котором мало кто знает»
.
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