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Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун

8 февраля
2024 год

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8 февраля 2024
7 февраля телеканал ТНТ устроил презентацию мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут», собрав гостей в особняке на Волхонке. Сериал зрителям представили актёры Саша Стоун, Михаил Сотников, Серафима Соловьева, Андрей Гальченко и другие.

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Саша Стоун

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Стефан де Дюрфор и Мария Дудник

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Андрей Гальченко

Среди гостей премьеры были замечены Тина Канделаки, Лео Канделаки, Макар Кожухов, Александр Мизёв и другие.

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Макар Кожухов

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Александр Мизёв

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Тина Канделаки

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Лео Канделаки

Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун
фото: Оксана Самойлова и Джиган с детьми

Смотрите сериал «Бедные смеются, богатые плачут» с 12 февраля в 21:00 на ТНТ
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   8.02.2024 - 16:40
Про кино ничего не могу сказать, ровно, как и про гостей. Только на двух фото знакомые лица. Есть люди, которые случайно попали на фотосессию. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Бедные смеются, богатые плачут

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Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун фотографии
Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун фотографии
Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун фотографии
Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун фотографии
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