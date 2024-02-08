Мелодрама 2.0: Тина Канделаки, Лео Канделаки и Саша Стоун

Новости кино
В прокате с 25 апреля
Интервью
Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино
Обзор сериалов
Никита Ефремов меняет столичную карьеру на родной Арзамас
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
Завершились съемки проекта о больнице для одержимых демонами
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
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