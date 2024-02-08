Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова

Лайфстайл
По просьбе местного активиста
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Обзор сериалов
Никита Ефремов меняет столичную карьеру на родной Арзамас
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Интервью
Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
обсуждение >>