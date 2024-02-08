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Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова

8 февраля
2024 год

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8 февраля 2024
7 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом, Хеленой Бонем Картер и Джонни Флинном в главных ролях. Первыми оценить драму пришли Никита Дювбанов, Григорий Калинин, Александр Энберт, Антон Пампушный, Алика Смехова, Дарья Калмыкова, Макар Запорожский, Денис Шведов и другие.

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Антон Пампушный

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Григорий Калинин

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Денис Шведов с супругой Александрой Розовской

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Алика Смехова

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Макар Запорожский

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Дарья Верещагина

Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова
фото: Александр Анатольевич

«Одна жизнь» в прокате с 15 февраля 2024 года.

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Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова фотографии
Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова фотографии
Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова фотографии
Невидимый подвиг: Денис Шведов, Антон Пампушный и Алика Смехова фотографии
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