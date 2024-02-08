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Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение

8 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
8 февраля 2024
Сегодня актёры сериала «Трудные подростки» Мила Ершова и Святослав Рогожан объявили о своей помолвке в соцсетях. И сегодня же в издании «OK!» вышел подробный остросюжетный рассказ ребят о том, как эта помолвка состоялась. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что весь предыдущий год Мила настойчиво намекала Святославу о своём желании продвинуться по лестнице семейного положения на ступеньку вверх, а Святослав прикидывался ветошью. Втайне готовя хитроумный план, чтобы выманить Милу в Армению под предлогом съёмок в бюджетном короткометражном фильме.

Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение

По словам Милы, план Святослава мог бы и не сработать, если бы не ретрит в Индии, с которого она только-только вернулась. «Мастер [на ретрите] мне часто говорила, что я слишком много анализирую происходящее вокруг и мало отдаюсь чувствам и интуиции. Мне нужно доверять Вселенной, не сопротивляться, не воевать, быть в гармонии. Думаю, если бы не этот ретрит, то план Свята мог быть обречен на провал, так как я очень щепетильна в вопросах съемок. Всегда дотошно уточняю всю информацию, перепроверяю по десять раз. А тут уж была в потоке так в потоке. Верила каждому слову, воспринимала как интересную авантюру. В целом терять было нечего: всего два съёмочных дня, а если режиссёр оказался бы плохим, то хотя бы в Ереване побывала, посмотрела город».

А вот и рассказ Святослава о подготовке инсценировки съёмок и оригинального предложения руки и сердца.

«Я понял, что готов связать свою жизнь с Милой, и решил сделать ей предложение. Она, видимо, тоже это поняла и стала мне всячески намекать на серьезное продолжение нашего студенческого романа. А я делал вид, что не понимаю ее намеков, всячески избегал этой темы. Было очень неловко. Намеки Милы становились всё очевиднее, а мои увертывания — всё обиднее для нее. За неделю до предложения мы ехали в машине, и Мила в очередной раз затронула эту тему. Из-за волнения я грубо ей ответил и добавил, что всему своё время. Выглядело это всё так, будто я свадьбу не планирую и вообще не готов к семейной жизни. Я видел, как Мила реагировала на моё поведение, и мне было, мягко говоря, нехорошо. Но я всего лишь хотел, чтобы она не ожидала предложения, была спиной к событию, говоря профессиональным языком. Поэтому я был готов пойти на эти жертвы. И мне нужна была оригинальная идея, что-то незабываемое, о чём можно было бы вспоминать всю жизнь.

Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение

На протяжении года я подбирал нужный момент, когда всё должно и могло случиться. И в январе прошлого года меня осенило — замаскировать предложение под съёмки фильма. Итак, задача была крайне сложной, нужно было сымитировать весь процесс подготовки к фильму: договориться с киноагентом Милы, утвердить её свободные даты, купить кольцо, найти людей, которые подыграют мне, определиться с местом, найти операторов, найти и договориться с художниками по гриму и костюму, снять отель, купить билеты на самолет и, конечно, написать сценарий. На всё это у меня было две недели, а ситуация осложнялась тем, что мы были вместе практически 24 на 7.

Всё выполнялось параллельно. Съёмки должны были быть в другой стране, чтобы спровоцировать особый интерес у Милы и сделать эту историю настоящим приключением. Была выбрана Армения. И неслучайно. Чтобы Мила не сомневалась в реальности происходящего, в сообщники я взял нашего общего друга-сценариста, который жил в Ереване, чтобы он был гарантом качества, встретил её на «съемочной площадке» и на этапе подготовки успокаивал и отводил сомнения. После долгих обсуждений он написал сцену для проб. Она должна была быть максимально кринжовой и смешной, но в то же время интересной, чтобы не отпугнуть Милу. Тем не менее сомнения были, и я всегда был рядом, делал вид, что впервые слышу о проекте, убеждал её согласиться и открыться миру — храни, Господь, её ретриты. Далее стояла задача найти людей в Ереване, которые станут «съёмочной группой». Знакомых у меня там не было, и я стал писать во всевозможные чаты, но мне никто не отвечал. Времени оставалось всё меньше, нервозность нарастала. И вдруг мне ответил прекрасный парень Петя и согласился помочь. Более того, он позвал на помощь двух своих друзей, помог мне забронировать отель, нашел камеру, коптер, вел переписку с Милой от лица продюсера и инкогнито встретил ее в аэропорту.

Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение

На следующий день я отправил Милу в аэропорт, а сам полетел другим рейсом. Заселившись в отель, долго не мог уснуть — подбирал слова и интонацию, с которыми сделаю предложение. Волнение нарастало. Момент икс был всё ближе. В кульминационный день мы заранее приехали в Гарни, чтобы осмотреть место и подготовиться, но случилось то, чего никто не ждал: храм был закрыт. Он открывался через час, а Мила уже выехала. Мы были в полной растерянности. План начинал разваливаться. Однако после продолжительных блужданий мы всё-таки нашли способ проникнуть на территорию в обход центральных ворот: сбоку, через кусты, по тонкой тропе, взбираясь по камням. Казалось, что всё складывается хорошо и ничего плохого уже не случится, как вдруг прибежала охрана. После долгих попыток объяснить им наши намерения и буквально мольбы пойти нам навстречу нас всё-таки прогоняют. Нервы и эмоции были на пределе. Мила подъезжала. Я принимаю решение договориться с таксистом Милы, чтобы она переждала время до открытия храма в машине. Позже ребята забрали её в кафе, болтали с ней, рассказывали про наш несуществующий фильм и... тихо смеялись над этой забавной ситуацией. Чуть позже, после разговора и полного отчёта перед начальником охраны, нас пустили на территорию храма. Я спрятался и ждал сигнала. Мила шла на точку. Было невероятно волнительно. Я получил сигнал, вышел, встал перед ней на одно колено с кольцом в руке, посмотрел на неё и понял, что все эти ежедневные и ежеминутные переживания и усилия стоили того».
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№ 1
Angelika77   8.02.2024 - 18:37
Немножечко рискованно. Не каждой девушке понравится подобное предложение. Идейка креативная. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение фотографии
Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение фотографии
Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение фотографии
Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение фотографии
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