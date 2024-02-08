Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение

Сегодня актёры сериала «Трудные подростки» Мила Ершова
и Святослав Рогожан
объявили о своей помолвке в соцсетях. И сегодня же в издании «OK!» вышел подробный остросюжетный рассказ
ребят о том, как эта помолвка состоялась. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что весь предыдущий год Мила настойчиво намекала Святославу о своём желании продвинуться по лестнице семейного положения на ступеньку вверх, а Святослав прикидывался ветошью. Втайне готовя хитроумный план, чтобы выманить Милу в Армению под предлогом съёмок в бюджетном короткометражном фильме.
По словам Милы, план Святослава мог бы и не сработать, если бы не ретрит в Индии, с которого она только-только вернулась. «Мастер [на ретрите] мне часто говорила, что я слишком много анализирую происходящее вокруг и мало отдаюсь чувствам и интуиции. Мне нужно доверять Вселенной, не сопротивляться, не воевать, быть в гармонии. Думаю, если бы не этот ретрит, то план Свята мог быть обречен на провал, так как я очень щепетильна в вопросах съемок. Всегда дотошно уточняю всю информацию, перепроверяю по десять раз. А тут уж была в потоке так в потоке. Верила каждому слову, воспринимала как интересную авантюру. В целом терять было нечего: всего два съёмочных дня, а если режиссёр оказался бы плохим, то хотя бы в Ереване побывала, посмотрела город»
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А вот и рассказ Святослава о подготовке инсценировки съёмок и оригинального предложения руки и сердца.
«Я понял, что готов связать свою жизнь с Милой, и решил сделать ей предложение. Она, видимо, тоже это поняла и стала мне всячески намекать на серьезное продолжение нашего студенческого романа. А я делал вид, что не понимаю ее намеков, всячески избегал этой темы. Было очень неловко. Намеки Милы становились всё очевиднее, а мои увертывания — всё обиднее для нее. За неделю до предложения мы ехали в машине, и Мила в очередной раз затронула эту тему. Из-за волнения я грубо ей ответил и добавил, что всему своё время. Выглядело это всё так, будто я свадьбу не планирую и вообще не готов к семейной жизни. Я видел, как Мила реагировала на моё поведение, и мне было, мягко говоря, нехорошо. Но я всего лишь хотел, чтобы она не ожидала предложения, была спиной к событию, говоря профессиональным языком. Поэтому я был готов пойти на эти жертвы. И мне нужна была оригинальная идея, что-то незабываемое, о чём можно было бы вспоминать всю жизнь.
На протяжении года я подбирал нужный момент, когда всё должно и могло случиться. И в январе прошлого года меня осенило — замаскировать предложение под съёмки фильма. Итак, задача была крайне сложной, нужно было сымитировать весь процесс подготовки к фильму: договориться с киноагентом Милы, утвердить её свободные даты, купить кольцо, найти людей, которые подыграют мне, определиться с местом, найти операторов, найти и договориться с художниками по гриму и костюму, снять отель, купить билеты на самолет и, конечно, написать сценарий. На всё это у меня было две недели, а ситуация осложнялась тем, что мы были вместе практически 24 на 7.
Всё выполнялось параллельно. Съёмки должны были быть в другой стране, чтобы спровоцировать особый интерес у Милы и сделать эту историю настоящим приключением. Была выбрана Армения. И неслучайно. Чтобы Мила не сомневалась в реальности происходящего, в сообщники я взял нашего общего друга-сценариста, который жил в Ереване, чтобы он был гарантом качества, встретил её на «съемочной площадке» и на этапе подготовки успокаивал и отводил сомнения. После долгих обсуждений он написал сцену для проб. Она должна была быть максимально кринжовой и смешной, но в то же время интересной, чтобы не отпугнуть Милу. Тем не менее сомнения были, и я всегда был рядом, делал вид, что впервые слышу о проекте, убеждал её согласиться и открыться миру — храни, Господь, её ретриты. Далее стояла задача найти людей в Ереване, которые станут «съёмочной группой». Знакомых у меня там не было, и я стал писать во всевозможные чаты, но мне никто не отвечал. Времени оставалось всё меньше, нервозность нарастала. И вдруг мне ответил прекрасный парень Петя и согласился помочь. Более того, он позвал на помощь двух своих друзей, помог мне забронировать отель, нашел камеру, коптер, вел переписку с Милой от лица продюсера и инкогнито встретил ее в аэропорту.
На следующий день я отправил Милу в аэропорт, а сам полетел другим рейсом. Заселившись в отель, долго не мог уснуть — подбирал слова и интонацию, с которыми сделаю предложение. Волнение нарастало. Момент икс был всё ближе. В кульминационный день мы заранее приехали в Гарни, чтобы осмотреть место и подготовиться, но случилось то, чего никто не ждал: храм был закрыт. Он открывался через час, а Мила уже выехала. Мы были в полной растерянности. План начинал разваливаться. Однако после продолжительных блужданий мы всё-таки нашли способ проникнуть на территорию в обход центральных ворот: сбоку, через кусты, по тонкой тропе, взбираясь по камням. Казалось, что всё складывается хорошо и ничего плохого уже не случится, как вдруг прибежала охрана. После долгих попыток объяснить им наши намерения и буквально мольбы пойти нам навстречу нас всё-таки прогоняют. Нервы и эмоции были на пределе. Мила подъезжала. Я принимаю решение договориться с таксистом Милы, чтобы она переждала время до открытия храма в машине. Позже ребята забрали её в кафе, болтали с ней, рассказывали про наш несуществующий фильм и... тихо смеялись над этой забавной ситуацией. Чуть позже, после разговора и полного отчёта перед начальником охраны, нас пустили на территорию храма. Я спрятался и ждал сигнала. Мила шла на точку. Было невероятно волнительно. Я получил сигнал, вышел, встал перед ней на одно колено с кольцом в руке, посмотрел на неё и понял, что все эти ежедневные и ежеминутные переживания и усилия стоили того»
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