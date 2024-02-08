Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение

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Актёр не испытывает негатива к коллеге

Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года

Интервью

Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино