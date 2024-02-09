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Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились

9 февраля
2024 год

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9 февраля 2024
Актёры Зоя Бербер и Максим Белобородов наконец-то подкопили денег и поженились спустя два с половиной месяца после объявления о помолвке. Зоя поделилась первыми кадрами со свадьбы в соцсетях и анонсировала открытие "месяца свадебного контента".

Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились

Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   9.02.2024 - 12:54
Поздравляю с небольшой формальностью. Хороший пример брака, пара жила без бумажек столько лет, можно было не заморачиваться. читать далее>>
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Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились фотографии
Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились фотографии
Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились фотографии
Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились фотографии
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