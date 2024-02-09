Фильмы на Кинопоиске теперь доступны для незрячих и слабовидящих людей

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск добавил тифлокомментарии к популярным фильмам и сериалам и адаптировал сервис для незрячих пользователей. Тифлокомментарии — это короткие описания персонажей, действий и обстановки в фильмах и сериалах, которыми сопровождается обычная аудиодорожка. Они зачитываются в паузы и описывают, что происходит на экране. Тифлокомментарии позволяют незрячим и слабовидящим пользователям погрузиться в контекст происходящего и не упустить важные детали.
Сейчас в онлайн-кинотеатре доступно
более 60 фильмов и сериалов с тифлокомментариями. В их числе классика «Мосфильма», детские мультфильмы и сказки, популярные на платформе новинки и собственные проекты Кинопоиска, такие сериалы как «Иные»
, «Цикады»
и «Кибердеревня»
. Все будущие оригинальные проекты Кинопоиска будут выходить с тифлокомментариями.
Также добавил возможность увеличить шрифт, скрыл декоративные графические элементы, добавил текстовые описания функций, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу на слух, используя популярные программы экранного доступа (скринридеры).
Чтобы пользователи могли легко найти фильмы и сериалы с тифлокомментариями, на главной странице Кинопоиска размещены специальные подборки и списки фильмов, мультфильмов и сериалов. Также Кинопоиск получил поддержку программ экранного доступа, которые вслух зачитывают текст с экрана — VoiceOver и TalkBack.
Сейчас тифлокомментарии доступны в веб-версии Кинопоиска и в Android-приложении, чуть позднее появится поддержка и на iOS.
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