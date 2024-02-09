Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил

11 февраля состоится Суперкубок, а это значит, что нас ждёт очередная порция оригинальной дорогостоящей рекламы с первоклассными звёздами. На днях, например, уже вышел рекламный ролик
сервиса доставки Uber Eats с Дженнифер Энистон
, Дэвидом Швиммером
, Ашером
и супругами Бекхэм. Сюжет ролика обыгрывает мотив амнезии в перенасыщенном информацией мире: вспомнив о широком выборе услуг сервиса, герои не оставляют в своей памяти места для более важных воспоминаний. Встретившая Дэвида Швиммера Энистон напрочь забывает, кто он такой (зато теперь помнит, что Uber Eats доставляет не только еду, но и цветочки).
Мартин Скорсезе
снял рекламную короткометражку
для сервиса по созданию вэб-сайтов Squarespace. НЛО зависает над мировыми столицами, но увлечённые скролингом новостей и смешных роликов с котами люди попросту не замечают вторжения инопланетян. Разочарованные инопланетяне быстренько создают с помощью Squarespace рекламный баннер с сообщением о своём прибытии и делают всепланетную рассылку. И вот только тогда народ отрывается от своих гаджетов, чтобы посмотреть на небо. В ролике снялся и сам Скорсезе.
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