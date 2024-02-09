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Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил

9 февраля
2024 год

Лайфстайл >>
9 февраля 2024
11 февраля состоится Суперкубок, а это значит, что нас ждёт очередная порция оригинальной дорогостоящей рекламы с первоклассными звёздами. На днях, например, уже вышел рекламный ролик сервиса доставки Uber Eats с Дженнифер Энистон, Дэвидом Швиммером, Ашером и супругами Бекхэм. Сюжет ролика обыгрывает мотив амнезии в перенасыщенном информацией мире: вспомнив о широком выборе услуг сервиса, герои не оставляют в своей памяти места для более важных воспоминаний. Встретившая Дэвида Швиммера Энистон напрочь забывает, кто он такой (зато теперь помнит, что Uber Eats доставляет не только еду, но и цветочки).

Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил

Мартин Скорсезе снял рекламную короткометражку для сервиса по созданию вэб-сайтов Squarespace. НЛО зависает над мировыми столицами, но увлечённые скролингом новостей и смешных роликов с котами люди попросту не замечают вторжения инопланетян. Разочарованные инопланетяне быстренько создают с помощью Squarespace рекламный баннер с сообщением о своём прибытии и делают всепланетную рассылку. И вот только тогда народ отрывается от своих гаджетов, чтобы посмотреть на небо. В ролике снялся и сам Скорсезе.

Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил
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№ 2
Юля Наумова   9.02.2024 - 12:59
От гаджетов не оторвут даже инопланетяне, если будут мирно себя вести.))))) Реальность такова))) читать далее>>
№ 1
Мария Бардина   9.02.2024 - 12:42
У Моби уже была история похожая) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Мартин СкорсезеДэвид ШвиммерДженнифер Энистон

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Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил фотографии
Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил фотографии
Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил фотографии
Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил фотографии
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