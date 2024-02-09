Мартин Скорсезе снял рекламу про инопланетян, прилёта которых никто не заметил

что почитать?

Актёр был утверждён на одну из ролей

Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты»

Интервью

Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести»

Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения