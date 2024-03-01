Чулпан Хаматова рассказала, как на неё пытался напасть поклонник с ножом

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Актриса не строит планов на будущее

Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию

29 февраля

«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

А также о лишении артистов званий