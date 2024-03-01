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Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов

1 марта
2024 год

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1 марта 2024

Актриса сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео создала аккаунт на сервисе платного контента для взрослых OnlyFans, чтобы справиться с кредитными долгами. Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов

В августе актриса потеряла работу из-за отказа сделать прививку от ковида и обнаружила, что на её банковском счету всего 10 долларов. Ситуация усугубилась настолько, что Дреа могла потерять единственное жильё. Тогда она решила запустить страницу.

«OnlyFans на сто процентов спас мою жизнь. Не могу поверить в это, но это действительно так. Если кто‑то хочет меня осудить, пожалуйста. Но я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в ситуации, когда вам нужно заботиться о двух детях», – написала актриса. Она добавила, что доходы от сервиса позволили ей основать собственный бренд уличной одежды Ultrafree.

Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов

«Банк взыскал с меня имущество, а мой дом затопило, поэтому я пыталась продать его как можно быстрее — до того, как банк заберет его. В то же время я потеряла свою маму, а моя другая мать, страдающая деменцией, лишилась денег на своего опекуна. Я не знала, что мне делать».

В первые 5 минут запуска страницы актрисе задонатили достаточно денег, чтобы погасить ипотеку. Маттео призналась, что сначала она вообще не хотела участвовать в рискованной затее, но с тех пор изменила своё отношение к сайту: «Эти кадры навели шума в соцсетях, моя история завирусилась, люди сходили с ума. Хотя первоначальной идеей был мой подкаст с парнем на откровенные темы, но в итоге мы сделали фотосессию».
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Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов фотографии
Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов фотографии
Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов фотографии
Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов фотографии
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