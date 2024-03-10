«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде

Французская актриса Леа Сейду появилась
на обложке апрельского номера журнала Harper's Bazaar и высказалась о том, как тяжело стареть актрисам в Голливуде.
«Индустрия в Америке… Я считаю, что она очень сурова по отношению к женщинам. Женщинам трудно стареть. Я не хочу бояться оказаться нежеланной или потерять контракты. В Америке всё это — экономика, а когда речь идёт о зарабатывании денег, вы теряете свободу»
, – поделилась 38-летняя Леа.
Актриса отметила, что в Европе быть актрисой гораздо проще: «Меня не устраивает тот факт, что нужно соответствовать всем требованиям. Быть женщиной на экране в Европе гораздо проще. Индустрия должна подстраиваться под нас!»
, – заявила она.
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