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«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде

10 марта
2024 год

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10 марта 2024
Французская актриса Леа Сейду появилась на обложке апрельского номера журнала Harper's Bazaar и высказалась о том, как тяжело стареть актрисам в Голливуде.

«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде

«Индустрия в Америке… Я считаю, что она очень сурова по отношению к женщинам. Женщинам трудно стареть. Я не хочу бояться оказаться нежеланной или потерять контракты. В Америке всё это — экономика, а когда речь идёт о зарабатывании денег, вы теряете свободу», – поделилась 38-летняя Леа.

«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде

Актриса отметила, что в Европе быть актрисой гораздо проще: «Меня не устраивает тот факт, что нужно соответствовать всем требованиям. Быть женщиной на экране в Европе гораздо проще. Индустрия должна подстраиваться под нас!», – заявила она.

«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде

«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде

«Быть актрисой в Европе гораздо проще»: Леа Сейду о старении в Голливуде
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