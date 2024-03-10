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Аскар Ильясов рассказал, что поступил в «Щуку» из-за Андрея Миронова

10 марта
2024 год

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10 марта 2024
Аскар Ильясов дал интервью журналу «Собака» и рассказал, как будучи подростком выбрал театральный вуз. Актёр родился в Казахстане и не был знаком с московскими учебными заведениями, но, по воле случая, в 16 лет он прочёл биографию Андрея Миронова, который окончил Щукинское училище. Так Ильясов решил, что будет поступать в «Щуку».

Аскар Ильясов рассказал, что поступил в «Щуку» из-за Андрея Миронова

«Я из Астаны, поэтому вообще ничего не слышал про театры и вузы Москвы. Моя мама, учительница начальных классов, на­чала меня продюсировать с детского сада. Она просила воспитатель­ниц давать мне больше песен и стихов на утренниках. В школе я выступал на всех открытых уроках, играл в КВН. Занимался в народном театре «Современник».

Аскар Ильясов рассказал, что поступил в «Щуку» из-за Андрея Миронова

А в 16 лет я прочел биографию Мироно­ва и узнал, что есть такая «Щука»! Про неё с большой нежностью было написано, так что мне показалось: «Щука» — это Хог­вартс. Там свечи в воздухе висят, все друг друга очень любят и творится волшебство. Решил, что хочу только здесь учиться», – рассказал Аскар.
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Аскар Ильясов рассказал, что поступил в «Щуку» из-за Андрея Миронова фотографии
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