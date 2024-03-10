Аскар Ильясов рассказал, что поступил в «Щуку» из-за Андрея Миронова

Аскар Ильясов
дал интервью журналу «Собака»
и рассказал, как будучи подростком выбрал театральный вуз. Актёр родился в Казахстане и не был знаком с московскими учебными заведениями, но, по воле случая, в 16 лет он прочёл биографию Андрея Миронова
, который окончил Щукинское училище. Так Ильясов решил, что будет поступать в «Щуку».
«Я из Астаны, поэтому вообще ничего не слышал про театры и вузы Москвы. Моя мама, учительница начальных классов, начала меня продюсировать с детского сада. Она просила воспитательниц давать мне больше песен и стихов на утренниках. В школе я выступал на всех открытых уроках, играл в КВН. Занимался в народном театре «Современник».
А в 16 лет я прочел биографию Миронова и узнал, что есть такая «Щука»! Про неё с большой нежностью было написано, так что мне показалось: «Щука» — это Хогвартс. Там свечи в воздухе висят, все друг друга очень любят и творится волшебство. Решил, что хочу только здесь учиться»
, – рассказал Аскар.
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