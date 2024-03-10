«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби

Аскар Ильясов
дал интервью журналу «Собака»
, в котором рассказал, как точные науки помогают ему «заземлиться».
В школе Ильясов тяготел к изучению физики и математики, но с приходом в театр его внимание переключилось на сценическое искусство. Сейчас актёр решил закрыть гештальт и восполнить пробелы в точных науках: «Я пару месяцев позанимался математикой, физикой — это меня заземлило: мне близко выстраивание структур — и их разрушение, если нужно. В школе у меня был потенциал к точным наукам, но в 13 лет я пришёл в театр — и весь фокус переключился на сценическое искусство. Поэтому осталось чувство недосказанности по отношению к математике. А физика — вообще основа основ.
Это было моё мужское желание знать, что из чего состоит и как на это можно воздействовать. А вообще всё это из-за космоса — я люблю всё, что с ним связано, поэтому захотел разобраться в астрофизике и квантовой механике. И тут опять необходима «последовательность» — моё слово года. Хочешь понимать физику? Возвращайся в седьмой класс, изучи сперва агрегатные состояния веществ»
.
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