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«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби

10 марта
2024 год

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10 марта 2024
Аскар Ильясов дал интервью журналу «Собака», в котором рассказал, как точные науки помогают ему «заземлиться».

«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби

В школе Ильясов тяготел к изучению физики и математики, но с приходом в театр его внимание переключилось на сценическое искусство. Сейчас актёр решил закрыть гештальт и восполнить пробелы в точных науках: «Я пару месяцев позанимал­ся математикой, физикой — это меня заземлило: мне близко выстраивание структур — и их разрушение, если нужно. В школе у меня был потенциал к точным наукам, но в 13 лет я пришёл в театр — и весь фокус переключился на сцениче­ское искусство. Поэтому оста­лось чувство недосказанности по отношению к математике. А физика — вообще основа основ.

«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби

Это было моё мужское желание знать, что из чего со­стоит и как на это можно воз­действовать. А вообще всё это из-за космоса — я люблю всё, что с ним связано, поэтому за­хотел разобраться в астрофи­зике и квантовой механике. И тут опять необходима «последовательность» — моё сло­во года. Хочешь понимать фи­зику? Возвращайся в седьмой класс, изучи сперва агрегат­ные состояния веществ».
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«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби фотографии
«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби фотографии
«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби фотографии
«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби фотографии
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