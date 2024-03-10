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«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре

10 марта
2024 год

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10 марта 2024
В 2010 году актриса Ирина Гринёва вышла замуж за чемпиона мира и Европы по фигурному катанию Максима Шабалина, с которым воспитывает 10-летнюю дочь Василису. У супругов есть очень красивый ритуал — не просто отмечать годовщину свадьбы, а справлять её каждый год заново.

«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре

«С детства же девочки мечтают про платья. И я как-то сказала Максиму: «А вот я бы хотела такое платье, а уже свадьба прошла». А он говорит: «Ну будет годовщина, надень другое». Была годовщина, я надела белое платье, он в костюме, у нас застолье, принесли торт и все начали кричать “Горько!” И получилась свадьба. Потом третий год так сделали. И мы подумали: ну не будем же мы делать это каждый год. А потом родилась Василиса и вдруг Эвклид Кюрдзидис звонит и говорит: «Мы вас ждём в ресторане на вашу свадьбу, ребята». Мы думали, что когда-нибудь перестанем это делать, но теперь Василиса каждый год ждёт нашу свадьбу. Она думает, что все так делают и это превратилось в ритуал», — рассказала актриса в эфире программы «Мой герой».

Самыми главными качествами в партнёре Гринёва считает верность и веру. «Верность — это основа. Даже в дружбе должна быть верность. Твой друг не может про тебя сказать плохо. Даже если ты не прав — он с тобой. А верность мужа и жены — это фундамент, на котором они могут жить.
Вера для меня важна. Мне опасно иметь дело с неверующим человеком. Доброта, конечно. Я считаю, что мне очень повезло с Максимом, он редкий на сегодняшний век человек. Сразу предложил мне венчание».
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№ 1
Виктор Липецк   10.03.2024 - 15:24
кстати очень здорово каждый год отмечать свадьбу. это реально положительным образом будет отражаться на отношениях. мы с женой тоже каждый год отмечаем читать далее>>
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«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре фотографии
«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре фотографии
«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре фотографии
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