«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре

В 2010 году актриса Ирина Гринёва
вышла замуж за чемпиона мира и Европы по фигурному катанию Максима Шабалина
, с которым воспитывает 10-летнюю дочь Василису. У супругов есть очень красивый ритуал
— не просто отмечать годовщину свадьбы, а справлять её каждый год заново.
«С детства же девочки мечтают про платья. И я как-то сказала Максиму: «А вот я бы хотела такое платье, а уже свадьба прошла». А он говорит: «Ну будет годовщина, надень другое». Была годовщина, я надела белое платье, он в костюме, у нас застолье, принесли торт и все начали кричать “Горько!” И получилась свадьба. Потом третий год так сделали. И мы подумали: ну не будем же мы делать это каждый год. А потом родилась Василиса и вдруг Эвклид Кюрдзидис звонит и говорит: «Мы вас ждём в ресторане на вашу свадьбу, ребята». Мы думали, что когда-нибудь перестанем это делать, но теперь Василиса каждый год ждёт нашу свадьбу. Она думает, что все так делают и это превратилось в ритуал»
, — рассказала актриса в эфире программы «Мой герой»
.
Самыми главными качествами в партнёре Гринёва считает верность и веру. «Верность — это основа. Даже в дружбе должна быть верность. Твой друг не может про тебя сказать плохо. Даже если ты не прав — он с тобой. А верность мужа и жены — это фундамент, на котором они могут жить.
Вера для меня важна. Мне опасно иметь дело с неверующим человеком. Доброта, конечно. Я считаю, что мне очень повезло с Максимом, он редкий на сегодняшний век человек. Сразу предложил мне венчание»
.
обсуждение >>