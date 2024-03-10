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«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве

10 марта
2024 год

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10 марта 2024
Детство Ирины Гринёвой прошло в Казани — туда Ира с мамой переехала из Хабаровска после развода родителей. Но о своём детстве в Казани актриса вспоминать не любит и до недавнего времени почти ничего не рассказывала в интервью об этом периоде. Пока не вышел сериал «Слово пацана», описывающий события, в которых росла Ирина и её сверстники.

«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве
фото: Ирина в детстве

«Сериал «Слово пацана» — это моё детство. Хади Такташа там есть улица. Я с той улицы, знала тех ребят. Я никогда об этом не говорила, я решила своё детство спрятать в комод и закрыть на ключ, чтоб никто никогда не знал. Я не люблю город Казань, не люблю туда приезжать и рада, что уехала в 16 лет. И не знаю, что бы со мной было, если бы я не уехала. Половина моих знакомых на кладбище», — рассказала Ирина в эфире шоу «Мой герой».

Актриса оставила о сериале отзыв в соцсетях ещё в начале января, признавшись, что обычно не смотрит российские сериалы. Но из-за всеобщего восхищения «Словом пацана» и из-за того, что местом действия стал город её детства, актриса всё-таки дала сериалу шанс.

«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве

«Я стала смотреть и нет слов! Как это точно, талантливо, честно! Какая подробная работа, давно такого не было. Ревела. Это была своего рода психотерапия. Я жила там, у меня убили брата, и 90-е проехались по моей семье сильно… Ностальгия по 90-м в нашем кинематографе всегда раздражала. Но этот фильм перенёс нас в ту реальность, о которой и не говорил никто и каждый пытался забыть. Всё было именно так. И это трагедия, за которой стояли взрослые люди, ведь не детьми это было придумано. И по которой уж никто не будет ностальгировать никогда».
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№ 1
Наталья Курилова   10.03.2024 - 15:49
Проехались 90-ые. Проехались те, кто развалил Союз по-живому и кто создал эти самые 90-ые, чтобы овладеть страной, людьми, их будущем. И у них это получилось. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Слово пацана. Кровь на асфальте

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«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве фотографии
«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве фотографии
«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве фотографии
«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве фотографии
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