«Тодоровский меня от отчаяния взял»: Елена Яковлева о роли в «Интердевочке»

Одной из самых известных ролей Елены Яковлевой
по сей день остаётся главная роль в «Интердевочке» Петра Тодоровского
. Однако режиссёр не видел в щуплой Яковлевой проститутку и взял её на эту роль “от отчаяния”.
«Он, по-моему, всех актрис, которые по возрасту подходили, пересмотрел. Наверное, от отчаяния до меня добрался. Пробы были. Сначала он на меня накричал, что я никакая не проститутка. «Ну вы же сами должны были понять. Ну посмотрите в зеркало, подойдите, посмотрите. Вы разве похожи? У вас же нет ничего вот этого вот». Он почему-то думал, опять-таки, что героиня должна была быть в теле и секси. А у меня действительно ничего этого нет. Долго он маялся, он даже поролон мне прилеплял. Но когда я развернулась, а поролон остался на месте, он отказался от этой идеи. Но он, хитрый, каждый день меня пытался откармливать пирогами»
, — рассказала Елена в эфире шоу «Мой герой»
.
Видимо, стратегия Тодоровского в конечном итоге сработала: «Я помню, ехала на такси, мы проезжаем мимо пушкинского кинотеатра, и таксист у меня спрашивает: «А вы Интердевочку смотрели?» Думаю, скажу на всякий случай, что нет. И он начинает мне рассказывать сюжет. И говорит: «Она такая…» Я спрашиваю: «Какая?» Ну, мне же интересно, какая я. «У неё грудь, и бёдра такие…» Я думаю, где он это видел? Какое кино он смотрел?»
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