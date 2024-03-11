Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж

анонс

Режиссёр совсем не видел в актрисе проститутку

«Тодоровский меня от отчаяния взял»: Елена Яковлева о роли в «Интердевочке»

«Я не люблю Казань и рада, что уехала оттуда»: Ирина Гринёва о «Слове пацана» и своём детстве

10 марта

«Мне опасно иметь дело с неверующим человеком»: Ирина Гринёва об идеальном партнёре

Актриса рассказала, почему они с мужем каждый год справляют свадьбу