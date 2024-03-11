Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж

Пока мы сладко спали, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар», триумфатором
которой стал фильм «Оппенгеймер»
, собравший семь наград, включая главную — «Лучший фильм». На красной дорожке в этом году было скучновато: царила чёрно-белая палитра с вкраплениями серебра и отказ от смелых (ну или хотя бы смешных) экспериментов. Вместе с фаворитами сезона Эммой Стоун
, Марго Робби
, Киллианом Мёрфи
, Райаном Гослингом
и Робертом Дауни-младшим
по красной дорожке прошлись Кирстен Данст
, Николас Кейдж
, Джош Хартнетт
, Крис Хемсворт
, Аня Тейлор-Джой
, Флоренс Пью
, Дженнифер Лоуренс
, Шарлиз Терон
и другие.
фото: Николас Кейдж с женой
фото: Роберт Дауни-младший с женой
фото: Эльза Патаки и Крис Хэмсворт
фото: Сандра Хюллер
фото: Ева Лонгория
фото: Хейли Стейнфилд
фото: Шарлиз Терон
фото: Марго Робби
фото: Кэри Маллиган
фото: Дженнифер Лоуренс
фото: Зендая
фото: Джессика Лэнг
фото: Киллиан Мёрфи
фото: Флоренс Пью
фото: Андреа Райзборо
фото: Райан Гослинг
фото: Эмили Блант
фото: Эмма Стоун
фото: Аня Тейлор-Джой
фото: Джоди Фостер фото: Кирстен Данст
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