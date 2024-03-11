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Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж

11 марта
2024 год

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11 марта 2024
Пока мы сладко спали, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии «Оскар», триумфатором которой стал фильм «Оппенгеймер», собравший семь наград, включая главную — «Лучший фильм». На красной дорожке в этом году было скучновато: царила чёрно-белая палитра с вкраплениями серебра и отказ от смелых (ну или хотя бы смешных) экспериментов. Вместе с фаворитами сезона Эммой Стоун, Марго Робби, Киллианом Мёрфи, Райаном Гослингом и Робертом Дауни-младшим по красной дорожке прошлись Кирстен Данст, Николас Кейдж, Джош Хартнетт, Крис Хемсворт, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и другие.

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Николас Кейдж с женой

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Роберт Дауни-младший с женой

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Эльза Патаки и Крис Хэмсворт

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Сандра Хюллер

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Ева Лонгория

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Хейли Стейнфилд

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Шарлиз Терон

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Марго Робби

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Кэри Маллиган

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Дженнифер Лоуренс

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Зендая

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Джессика Лэнг

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Киллиан Мёрфи

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Флоренс Пью

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Андреа Райзборо

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Райан Гослинг

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Эмили Блант

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Эмма Стоун

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Аня Тейлор-Джой

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Джоди Фостер

Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж
фото: Кирстен Данст
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Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж фотографии
Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж фотографии
Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж фотографии
Оскар-2024: Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон и Николас Кейдж фотографии
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