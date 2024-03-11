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После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур

11 марта
2024 год

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11 марта 2024
На традиционной ежегодной вечеринке журнала Vanity Fair, посвящённой премии «Оскар», собралось в два раза больше именитых гостей, чем на самой церемонии. К сменившим наряды Флоренс Пью, Марго Робби, Шарлиз Терон и Дженнифер Лоуренс присоединились Линдси Лохан, Элизабет Бэнкс, Сальма Хайек, Джессика Альба, Хлоя Севиньи, Мэг Райан, Диана Крюгер, Ленни Кравиц, Оливия Уайлд, Кайли Миноуг, Деми Мур и многие другие.

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Дженнифер Лоуренс

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Ева Лонгория

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Ким Кардашьян

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Элизабет Бэнкс

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Линдси Лохан

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Эмили Ратаковски

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Сальма Хайек

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Джессика Альба

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Дайан Лэйн

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Хлоя Севиньи

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: София Вергара

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Мэг Райан

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Селма Блэр

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Диана Крюгер

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Кайли Миноуг

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Оливия Уайлд

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Ленни Кравиц

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Барри Кеоган

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Марго Робби

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Деми Мур

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Шарлиз Терон

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Аня Тейлор-Джой

После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур
фото: Сидни Суини
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После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур фотографии
После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур фотографии
После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур фотографии
После бала: Линдси Лохан, Джессика Альба и Деми Мур фотографии
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