Ванесса Хадженс ждёт первенца

Объявление о беременности посредством эффектного выхода на красную дорожку стало уже традицией у звёзд шоу-бизнеса. Недавно похожим образом
спровоцировала слухи о второй беременности Руни Мара
, вышедшая в свободном наряде на одной их премьер Берлинале. А 35-летняя Ванесса Хадженс
дождалась премии «Оскар»
, на которой появилась в подчёркивающем её деликатное положение чёрном обтягивающем платье. Позже этим же вечером Хадженс блеснула в прозрачном платье на вечеринке Vanity Fair.
Со своим супругом, бейсболистом Коулом Такером
, Хадженс познакомилась в разгар пандемии в 2020 году, когда они вместе принимали участие в групповой медитации по зуму.
обсуждение >>