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Ванесса Хадженс ждёт первенца

11 марта
2024 год

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11 марта 2024
Объявление о беременности посредством эффектного выхода на красную дорожку стало уже традицией у звёзд шоу-бизнеса. Недавно похожим образом спровоцировала слухи о второй беременности Руни Мара, вышедшая в свободном наряде на одной их премьер Берлинале. А 35-летняя Ванесса Хадженс дождалась премии «Оскар», на которой появилась в подчёркивающем её деликатное положение чёрном обтягивающем платье. Позже этим же вечером Хадженс блеснула в прозрачном платье на вечеринке Vanity Fair.

Ванесса Хадженс ждёт первенца

Со своим супругом, бейсболистом Коулом Такером, Хадженс познакомилась в разгар пандемии в 2020 году, когда они вместе принимали участие в групповой медитации по зуму.

Ванесса Хадженс ждёт первенца
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Ванесса Хадженс ждёт первенца фотографии
Ванесса Хадженс ждёт первенца фотографии
Ванесса Хадженс ждёт первенца фотографии
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