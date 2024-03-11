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Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле

11 марта
2024 год

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11 марта 2024

Актёры Ангелина Стречина и Илья Малаков сыграли свадьбу ещё в августе прошлого года, причём сразу две: одна для семьи в русском стиле, другая — в стиле диско для друзей. В эфире шоу «ОК! На связи» Ангелина рассказала, как появилась идея сыграть свадьбу в русском стиле — с кокошником, частушками и самоваром.

Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле


«Я безумно боялась с детства выкупа, загса боялась и вот этого застолья, когда все кричат "Горько!”. И когда мы поняли, что для бабушек с дедушками всё это важно и это их праздник, тогда я сказала: Слушай, если уж у нас будет стол буквой «П» и выкуп, так давай сделаем прям по-настоящему. Поэтому у нас прям Русь была. У нас был выкуп с наливками, пирожками, самоваром. бубликами. Папа мой на гармони играл, частушки были. Это было потрясающе. Видео нет, потому что мы все смотрели».

Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле

Ангелина и Илья познакомились в 2021 году на пробах фильма «Воробьиное поле» Павла Чухрая. «Во второй съемочный день светило яркое солнце, а нам для кадра нужны были облака. Ждали, когда станет пасмурно. Было начало марта, морозно, а рядом с нами — большое заснеженное озеро. Я предложила Илье пойти прогуляться со мной за компанию. Он согласился, несмотря на то что я изрядно доставала его своей болтовней. Когда дошли до этого озера, мне захотелось выйти на лед. Илья сказал: "Ты провалишься". "Не провалюсь", — ответила я, и тут же ушла ногой под воду. Илья помог выбраться, достал мой застрявший валенок, мы посмеялись.

Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле

Помню, лежала на снегу, и мне было так весело, что я поползла на животе, как в детстве, когда играли с братом в разведчиков. Тут ко мне подполз Илья и передал воображаемый бинокль. Молча. Я его забрала. "Другой стороной переверни", — сказал Илья. Я в тот момент подумала: ты вообще кто? Как такое возможно, что ты тоже знаешь эту игру? И после этого случая между нами возник какой-то особый контакт. Мне изначально было с Ильей очень легко, не покидало чувство, что мы знакомы с детства. Как будто вместе воспитывались», - рассказала Ангелина в интервью изданию «Hello!».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   11.03.2024 - 18:11
прошло полгода, только теперь стало известно о событии))) поздравляю молодоженов)) классная идея насчет двух совершенно разных свадьб. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле фотографии
Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле фотографии
Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле фотографии
Ангелина Стречина рассказала о свадьбе в русском стиле фотографии
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